凌晨爆竊地舖、商場店盜走逾百萬現金、海味　警破本地集團拘6人

一個本地幫爆竊集團，針對全港多區的地舖及商場店舖進行爆竊，包括食肆、海味舖及金鋪，涉及14宗案件盜走超過100萬元財物。警方採取行動，於黃大仙一商場當場拘捕6名男子，警方相信行動已瓦解集團。

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警方發現本星期於全港各區發生手法相似的店舖爆竊案，受害的店舖為地舖及商場店舖，包括食肆、海味店及金舖，凌晨時份被賊人強行攻破門窗入內爆竊。東九龍總區刑事部展開名為「炮艦」的反店舖爆竊行動，先由情報組進行調查及分析，案件的時間、地點、手法等，鎖定一個以兩輛車輛配合犯案的本地幫爆竊集團，涉嫌與過去14宗爆竊案有關，盜走現金、參茸海味等價值超過100萬。

集團分工仔細 黃大仙商場犯案斷正

東九龍總區刑事總部高級警司詹德明指，警方今日（28日）凌晨採取行動，於黃大仙一公共屋邨商場，發現該兩輛可疑車輛及6名目標男子，其後兩名男子爆竊商場一間海味店，另一人負責把風，警方於是即時將6名男子拘捕，並於男子身上檢獲爆竊工具及攻擊性武器，包括3支鐵筆、18吋長警棍型長刀、16吋長鐵棍、大鎚及多個口罩，另外其中一輛涉案私家車被套上假牌。詹德明指，集團分工仔細，眾人負責不同崗位包括爆門、搜掠財物、於大小路口把風提防巡警及出售賊贓等，相信行動已瓦解集團。

籲店舖鎖好門窗 加裝防盜器材

據了解，案中被捕人士包括集團骨幹成員及主腦，集團針對保安較低的地舖及商場店舖下手，地點包括屯門、深水埗、九龍城及秀茂坪等。警方呼籲店舖東主及職員，於關門後應鎖好門窗及鐵閘，另外應加裝合適高科技防盜器材及閉路電視，防止不法之徒有機可乘，而店內現金及貨物亦應妥善鎖好，以減少損失。