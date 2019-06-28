前港腳前鋒卓耀國傳被追債　髮型屋內報警求助

現年25歲的前港腳前鋒卓耀國，屢因紀律問題遭評為「壞孩子」，亦間中傳出他有金錢問題。今日（28日）網上再流傳他因金錢問題被人追討訊息，並有片段顯示，卓耀國於一間髮型屋疑被追債，之後於店內報警求助。早於2016年，卓耀國網上已流傳他欠債的海報。卓耀國最後一次現身本地球壇為本年年初與港超球會「佳聯元朗」簽約，時任元朗主教練郭嘉諾曾力挽狂瀾，希望對方能珍惜機會，惟事與願違。

據上載相片及短片的網民表示，卓耀國因欠政府稅款而遭警方帶走調查，形容對方為「老千」。片段顯示，有數名警員圍著身穿啡色上衣的卓耀國，警方稱因卓耀國「欠政府錢」，需要帶返警署協助調查，拍攝者則不斷稱卓耀國「爭人錢唔還」。據髮型屋職員表示，卓耀國為髮型屋熟客，上星期五（21日），他如常到髮型屋剪髮，突然有人跟進店內指他欠債，卓耀國於是報警求助。髮型屋職員又表示，當日追債的人一行數人，之後情況混亂。髮型屋指不知道卓耀國欠對方多少錢，形容卓耀國「唔好彩！」記者向警方查詢有關事件，暫未獲回覆。

疑向球迷借錢

另一片段顯示，卓耀國對電話一方稱「本身我哋係好朋友」，拍攝者回應「我幫你，你咁樣玩我？」卓耀國續指「佢幫我」上載相片及短片的網民留言稱，卓耀國欠他數萬元。

追債人士又貼上多張懷疑與卓耀國的對話記錄，卓耀國指自己「姑媽生癌瞓喺醫院」，追債人士希望他先還部分欠款，惟卓耀國回覆表示「我唔係唔想比你，我自己都無曬錢」帖文亦有其他網民留言，稱自己很喜歡看卓耀國踢足球， 而且曾於卓耀國效力瑞士球會時，找對方一起看足球，惟卓耀國亦曾向他借3萬元。據了解，卓耀國嗜好博彩，現時離開香港。

卓耀國（左一）於2018年曾與郭嘉諾攜手取得省港盃冠軍。（資料圖片）

郭sir出手亦未能救卓耀國​

卓耀國於今年2月加盟港超球會「佳聯元朗」，惟其後再傳他有金錢問題，被球會暫停其球員身份。港足球代表隊助教兼時任元朗主教練郭嘉諾表示，今年2月與卓耀國簽約時，卓耀國稱「已經搞掂曬（債務）」，惟其後對方離開了香港，未能聯絡上，惟有忍痛與對方解約，至今亦沒有與卓耀國聯絡，相信對方現時已沒有踢足球。郭嘉諾表示，作為教練已仁至義盡，從沒有過問卓耀國欠債款項及因由。年初2月郭嘉諾與卓耀國簽約時，郭嘉諾當時希望卓耀國能珍惜機會，再用表現爭取重返港隊，惟事與願違。

早於2016年，卓耀國效力R&F富力時，在網上流傳他欠債的海報，同年卓耀國在香港足球明星選舉的最佳年青球員獎項中四強止步。

無故缺席球隊訓練被退隊

卓耀國於2011年效力「港菁」（現夢想FC），其後於2013年效力「標準流浪」，同年於香港足球明星選舉首度榮膺最佳年青球員，之後於球壇發展不俗。2017年，卓耀國疑因理財不善被人追債，卓耀國向當時標準流浪總監馮嘉奇求助，但遭球會高層反對他加盟，最終他與瑞士次級聯賽球會「基亞索」簽約兩年，及後於年底離隊。2018年曾與郭嘉諾攜手取得省港盃冠軍，今年年頭郭嘉諾知道對方返港後，隨即邀請他加入「佳聯元朗」至季尾，惟卓耀國無故缺席球隊訓練，郭嘉諾亦未能聯絡他，被球會於今年4月取消其註冊的球員身份。