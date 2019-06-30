【逃犯條例】7.1前夕人民力量九龍灣會址遭爆竊　示威物品被毀

《逃犯條例》修訂爭議不斷，臨近七一回歸紀念日，民陣以「撤回惡法、林鄭下台」為主題發起遊行。七一前夕，政黨人民力量九龍灣會址遭爆竊，一些印有中國國家主席習近平、特首林鄭月娥的示威物品損毀，被淋上漂白水。副主席譚得志表示，翻查閉路電視得知，有蒙面非華裔男子作案，現正趕印示威品，強調不會因此妥協。

七一前夕人民力量九龍灣會址遭爆竊，示威物品被毀。（人民力量fb圖片） 民陣發起七一遊行，參與遊行的政黨人民力量在位於九龍灣會址午夜遭爆竊，有示威物品損毀。警方昨晚11時52分接獲報案，指九龍灣宏光道7號興力工業中心一貨倉發生爆竊案。副主席譚得志向香港01表示，另一位副主席蘇浩於午夜時分收到管理處電話，指會址遭人爆竊。蘇浩到場發現會址閘門被撬開，近門口一些示威品被鎅爛，示威品又被淋上漂白水意圖褪色。 譚得志指翻查閉路電視，見有蒙面非華裔男子作案，現正趕印示威品，強調不會因此妥協。人民力量強烈譴責有關行徑，質疑有人在臨近政治敏感的日子，打壓港人示威及表達自由。

警方昨晚11時52分接獲上址61歲姓王保安報案，指發現上址大門被撬，內有搜掠痕跡，懷疑上址被兩名非華裔男子爆竊。警員接報到場，發現上址有一批紙扇被人以懷疑清潔劑淋潑及有一條橫額被損毀。經初步調查，警方將案件列爆竊，交由秀茂坪警區刑事調查隊第五隊跟進，暫未有人被捕。

兩名涉案疑人年約20至30歲非華裔男子，身高約一點八米，案發時戴口罩、身穿淺色上衣和深色褲。