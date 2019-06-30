【逃犯條例】警駐守天橋設水馬陣　灣仔會展落閘全面關閉如戒嚴

每年七月一日回歸紀念日，灣仔金紫荊廣場都會舉行升旗禮。因應近日《逃犯條例》修訂引起爭議，民政事務總署明天不安排學生及制服團體出席，警方亦及早佈防，灣仔北會展一帶架設水馬，警員在附近天橋及各通道駐守巡視，又以鐵閘阻隔禁止沒有准許證的駕駛人士及市民進入金紫荊廣場，空無一人猶如戒嚴。

會展落閘，通告指基於安全及保安理由，政府決定於今起將會展全面關閉。（蔡正邦攝）

因應七一金紫荊廣場升旗禮，原本於灣仔會展舉行的寵物展臨時腰斬，出入口落閘，通告指基於安全及保安理由，政府決定於今起將會展全面關閉。附近鷹君中心、海港商場均有警員駐守巡邏，灣仔會議展覽中心外道路封閉，菲林明道、會議道、龍和道等多個前往灣仔金紫荊廣場的路口均架設警崗，以鐵閘阻隔禁止沒有准許證的駕駛人士及市民進入金紫荊廣場，又以水馬圍封，由警員駐守。

+ 2

警方日前交代升旗禮安排，會展半島及灣仔北一帶包括整個會展半島，博覽道、博覽道中、博覽道東、中環及灣仔繞道（東行）通往灣仔北出口及介乎博覽道中與會議道之間的一段菲林明道封閉。此外，介乎龍合街與博覽道東之間的一段龍和道和中環及灣仔繞道（西行）通往龍和道的支路亦會封閉。

因應道路封閉，運輸署宣佈途經暫時受阻的一帶路段的公共運輸服務需要臨時調整，包括香港島巴士路線15B 及40M、過海巴士路線961、懷舊之旅巴士路線H1 及H2，以及機場快綫穿梭巴士路線。