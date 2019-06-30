【逃犯條例】盧曉欣悼念者傷心痛哭　學生會：路從來唔係一個人行

21歲少女盧曉欣昨日（29日）在粉嶺嘉福邨墮樓身亡，墮樓前曾在梯間寫下「反送中」字句。母校教大學生會今日舉行哀悼會，近200人出席，持白花悼念死者，其間有人傷感落淚，學生會呼籲珍惜生命，「抗爭的道路往往很漫長，但我哋從來唔係一個人行」。另外香港教育大學校長張仁良發稿，稱對盧曉欣離世感到十分悲痛及難過，已探望其家屬，將提供一切可行支援，「在這個艱難的時刻，我們心繫盧同學的家人和朋友，亦希望大家節哀順變。」

約二百人出席教大學生會舉辦的哀悼會。（陳蕾蕾攝）

墮斃少女盧曉欣就讀香港教育大學創意藝術與文化榮譽文學士課程（主修音樂）一年級。今日下午3時半，在教大中央廣場舉行哀悼會，地下放有大大幅黑底白字橫額，寫上「你未走完的路，我們會走下去」，各大專學生會、教大教育人員協會代表出席悼念，約二百名學生及市民身穿黑衣到場，手持白色鮮花或紙花。

教大學生會副主席及教大教育人員協會代表先後致辭，隨後全場默哀三分鐘，最後在場人士陸續上面在橫額前獻花，其間不少人垂淚或抱頭痛哭，場面傷感，哀悼會歷時約28分鐘後完成。

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教大學生會副主席致悼辭說：「我哋呢一刻唔係陌路人，係同路人。我們與盧同學一樣熱愛這片土地。」對社會不公義，縱然有無力、失落，但請同路人堅持下走，將盧曉欣離開銘記於心，「抗爭的道路往往很漫長，但我哋從來唔係一個人行，請大家堅持下去。」教育人員協會代表示，對盧曉欣離世感到傷痛及遺憾。

教大校長張仁良發稿表示，對事件感到十分悲痛和難過，教大已即時啟動危機處理機制應變。他與學系及學生事務處職員已探望盧曉欣家人表達慰問，並將提供一切可行的支援，冀助他們度過這個困難時刻。他稱明白學生和年青人正面對不少的挑戰和困擾，但生命誠可貴，希望大家能以正面的態度面對生活中可能出現的種種困難，並多關心身邊的同學和友伴。

教大學生如需情緒支援，可致電校方24小時熱線8208 1155，或與學生事務處輔導中心聯絡，電話：2948 6245。張仁良說：「在這個艱難的時刻，我們心繫盧同學的家人和朋友，亦希望大家節哀順變。」

事發昨日下午近4時，21歲少女盧曉欣於粉嶺嘉福邨福泰樓高處墮下，現場證實不治，事件無可疑。警方於現場未有檢獲遺書，但死者在福泰樓高層樓梯間寫下「反送中」字句，內容提及對反《逃犯條例》修例的訴求。據悉，死者患情緒病，與男朋友分手後曾企圖自殺。

