【逃犯條例】龍和道地磚掘起疑運會展　警灣仔天橋截查「黑衣人」

7.1回歸紀念日，網民發起「不舉行動」圍堵金紫荊廣場，惟早上因天雨關係，民政事務總署宣布，升旗儀式改以雨天方案進行，是回歸22年來首次。自凌晨開始，反修訂《逃犯條例》示威者已步步向會展推進，但未能突破警方的「戒嚴」式防線。警方譴責示威者在龍和道一帶掘出地面的磚塊，並將磚塊運向灣仔會議展覽中心。 天亮之後，陸續有示威者前往現場支援，氣氛緊張，大批警員於會展對開行人天橋截查「黑衣人」。升旗禮順利舉行，龍和道警力減少，示威者開始搬開2米高水馬意圖佔據博覽道。

示威者在龍和道一帶掘出地面的磚塊。（香港01記者）

大批警員於柯布連道行人天橋截查「黑衣人」。（香港01記者） 民政事務總署於早上6時45分宣布，因天雨關係，今日在金紫荊廣場舉行的升旗儀式，改以雨天方案進行，嘉賓會在會展三樓大會堂，通過電視屏幕觀看升旗儀式，慶祝酒會則如期舉行。日出之後，示威者與警方的對峙轉趨緊張，示威人數進一步攀升，部分「黑衣人」陸續抵達支援。 其中通往會展一帶、港鐵灣仔站上蓋的主要通道柯布連道行人天橋，超過20名警員在橋上截查「黑衣人」，先後最少五名男子被搜查隨身物品，並搜獲疑似防毒面罩、鉗及漂白水等，雙方一度爭論，最後警方均未有沒收相關物品，將他們放行；而灣仔站亦於早上7時許封站，之前內有10多名「黑衣人」聚集等候，但未見有警員截查。約20名持盾戴頭盔的防暴警察呼籲部份停留天橋太久的市民離開。

警方上午7時發稿，指約4時大批示威者衝出龍和道、添美道和夏愨道，以鐵馬和雜物霸佔及堵塞道路，阻塞交通。同時，發現部分示威者更在附近地盤偷取鐵枝、磚塊和附近街道的鐵欄，以及在龍和道一帶掘出地面的磚塊，並將磚塊運向灣仔會議展覽中心，予以強烈譴責，呼籲示威者切勿使用暴力，停止堵塞道路及盡快離開。

在龍和道，一處路面地磚被掘起，形成一個大窿。磚塊隨處可見，被棄置於鐵欄與鐵欄之間。有示威者拆毀路邊鐵欄、配合雪糕筒、長膠管等築起防線。隨著升旗禮順利舉行，龍和道警力減少，示威者開始搬開2米高水馬意圖佔據博覽道，又以膠管阻礙閉路電視轉動。

警方呼籲示威者立刻停止衝擊警方防線，並盡快離開。由於灣仔金鐘一帶情況混亂，警方亦呼籲市民暫時不要前往該區。