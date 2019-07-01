【逃犯條例】升旗禮國歌悠揚會展　對開龍合龍和道劍拔弩張

警方表示灣仔及金鐘一帶有大量示威者衝擊警方防線，因此在上午約七時半作出驅散行動。 警方呼籲示威者立刻停止衝擊警方防線，並盡快離開。

七一回歸紀念日，中國國歌悠揚灣仔會展。在《逃犯條例》修訂爭議中，會展600尺外龍合街，警方與示威者劍拔弩張，速龍小隊戒備，示威者撐開雨傘陣。上午近9時，龍合街示威者與龍和道防線匯合。

警方強烈譴責示威者在龍和道一帶掘出地面的磚塊。（陳諾希攝）

警方手持盾牌在龍合街築起防線，速龍小隊在防線後方戒備。示威者用鐵枝砌成障礙物，又舉傘與警方對峙，其間有人扮狗吠。上午8時15分左右，現場下起大雨，龍合街示威者退後防線，逐漸與龍和道示威者匯合。

警方上午7時許作出呼籲，指凌晨約四時，大批示威者衝出龍和道、添美道和夏愨道，以鐵馬和雜物霸佔及堵塞道路，阻塞交通。同時，發現部分示威者更在附近地盤偷取鐵枝、磚塊和附近街道的鐵欄，示威者在龍和道一帶掘出地面的磚塊，並將磚塊運向灣仔會議展覽中心。警方強烈譴責違法行為，並警告示威者不要投擲磚塊或衝擊警方防線。警方呼籲示威者切勿使用暴力，停止堵塞道路及盡快離開。