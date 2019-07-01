【逃犯條例】沙田區議員警總外被13警截查　社區主任被按地奪電話

「畀身份證，唔畀身份證就拉！」七一回歸紀念日，警總內外佈防重重，全日將動用5000警力，在不同示威點駐守。今（1日）晨約五時，沙田區區議員趙柱幫、黃學禮及其議員助理李志宏路經灣仔軍器廠街警察總部，往金鐘方向預設遊行的街站物資時，被13名軍裝警員及兩名白衫疑警署警長截查，並以懷疑其身上藏有攻擊性物品為由，要求出示身份證及搜身。期間，李志宏被按在地上搜身，奪去兩部手機，令手機損毀。李志宏認為事件中，警察並不克制，不接受他們使用暴力的行為，三人將從多個途徑投訴涉事警員。

社區主任被按地搜身 警員多次聲稱不合作將拘捕

沙田區區議員趙柱幫今早在社交網站發表貼文，其中附有他在警方搜身期間拍攝的影片。片段中，一名白衫警長用膝頭壓住李志宏的手部，並將其按倒地上以搜身。有警員在旁高呼「搭佢」，一名白衫警長介入，要求趙柱幫提供身份證，又指若二人再阻礙警員執行職務，將會即時拘捕他們。惟當時趙柱幫已表明，已經將身份證交予其同袍。

趙柱幫指，三人被警方截查後，合作地提供身份證，警方其後要求搜身，兩者即就警例及其權力作理論。李志宏在搜查期間亦一直要求警察回應及找尋律師， 但一直不獲回覆，警員只多次聲稱若不合作，將拘捕他們。

警員搜查李志宏的隨身物品。（趙柱幫Facebook提供圖片）

警員曾嘗試解鎖手機 記者採訪被趕

李志宏憶述事件，指警方將其壓在地上，奪走手機後，曾嘗試解鎖其手機不果，將手機「掟返比佢」，令其兩部電話螢幕及電話的背面出現裂痕，叉電線損壞，背囊及褲袋破爛。當時兩名區議員表明身份後，警員才態度軟化，而該名按住他的白衫警員亦偕同兩名同袍離開現場，一名深水埗區的警民關係組組員到場調停。由於該名白衫警長拒絕出示委任證及提供姓名，制服上亦沒有用以辨識的「膊頭號碼」，他們唯有盡量抄寫其他在場警員的編號。當時有兩名記者先後到場，嘗試拍攝現場情況；惟前者被警員趕走，後者則被警員以電筒干擾正常採訪。最後，警員向他們指三人並無違法，遂讓他們離開。

李志宏譴責警方在事件中，使用不必要及過份的暴力，認為如果事件中的人士並非議員而是香港市民，結果可能大相逕庭，令人憂心，「可能已經被毒打一頓」，故希望警方可以保持克制。趙柱幫指，不接受警員濫權行為，認為警方必須專業，事件後將會向行政長官、保安局局長、警務處處長、監警會、沙田區議會、警察投訴課等不同部門，投訴濫用職權的相關警察，現時正諮詢律師的意見，保留一切追究的權利。