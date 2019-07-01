【71遊行】警指暴力示威者在政總建議遊行終點　民陣改遮打

警方交代七一遊行安排，表示鑒於早上金鐘及灣仔會展衝突，作出風險評估認為仍有約1500名帶有暴力的示威者在政總一帶，警方今日下午與主辦單位民陣聯絡，作出三項建議，包括建議民陣將遊行延期、將人群集中在維園中央草坪，以及以灣仔作為終點站，惟民陣拒絕。

示威者衝擊立法會。（陳蕾蕾攝）

七一回歸紀念日，由凌晨開始於金鐘、灣仔區多處爆發衝突。港島總區總部（行動）總督察古兆輝交代七一遊行安排，表示鑒於早上金鐘及灣仔會展衝突，作出風險評估認為仍有約1500名帶有暴力的示威者在政總一帶，警方今日下午與主辦單位民陣聯絡，作出三項建議，包括建議民陣將遊行延期、將人群集中在維園中央草坪，以及以灣仔作為終點站，惟民陣反對。

警方表示主辦單位有責任確保參加者安全，對於民陣拒絕建議表示遺憾。警方強調絕對尊重市民和平有序地參與集會遊行及表達意見的自由，但經風險評估後，認為金鐘及灣仔一帶仍然存在重大風險，建議市民、特別是一些扶老攜幼的人士慎重考慮是否仍然參加下午於港島區舉行的遊行活動，如仍選擇參加，務必小心自身安全。

警察公共關係科高級警司江永祥表示，警方以最嚴厲態度譴責現時在立法會一帶進行衝擊的示威者，對警員構成危險，亦對公眾秩序及公眾安全構成極大影響。（陳蕾蕾攝） 警察公共關係科高級警司江永祥表示，警方以最嚴厲態度譴責現時在立法會一帶進行衝擊的示威者，對警員構成危險，亦對公眾秩序及公眾安全構成極大影響。警方對暴力行為予以最嚴重譴責，有示威者以鐵馬撞擊立法會玻璃外牆，現場指揮官會因應現場示威者的策略調配人手。警方對任何暴力衝擊一定會處理及作出調查。 江永祥亦交代今早凌晨起在金鐘一帶示威情況。上午4時，有示威者佔據龍和道、添美道一帶，並以鐵馬和雜物堵塞馬路，阻礙交通。有部分示威者在附近的地盤偷取鐵枝及磚頭，又在附近道路挖出磚頭，運往灣仔會展一帶。上午7時30分，示威者在灣仔及金鐘一帶衝擊警方防線，投擲雜物、鐵馬，衝擊警方防線，警方作出驅散行動。上午9時30分有示威者向在場警員投擲不知名液體物品，13名警員要送院治理。當時有示威者進行違法行為，暴力衝擊、高處投擲水馬、自製武器擲警員，警方強烈譴責，部分案件已交由有組織及三合會行動科調查，警方必定全力調查、追究到底、嚴肅跟進。 江表示，13名受傷警員全部是前線處理衝擊事件的機動部隊及及軍裝警員，受傷位置主要是外露地方，例如手臂。他又指，警方的部署經過現場情況判斷，如非示威者以鐵馬撞擊警方防線，警方亦不用作出驅散行動，稱「如果示威者唔使用暴力，相信我哋乜嘢都唔使做。」至於撤離警員，亦是經過現場判斷。

至於速龍小隊制服上沒有警員編號，江永祥指，警方戰術小隊的制服在設計時沒有預留位置放警員編號，在可能的情況下會放編號上制服上。

鑒於立法會目前仍然發生極暴力衝擊事件，有示威者用鐵馬撞擊立法會玻璃牆，警方與民陣聯絡建議基於公眾安全及公眾秩序，立法會未必適合作大型公眾活動的終點，希望主辦單位會考慮。