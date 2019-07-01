【71遊行】遊行人士到達警總大叫「可恥」　監警會到場觀察

有3男1女經過經總即被多名警員截查。(陳諾希攝)

大批示威者在立法會衝擊，以鐵馬、鐵車撞擊玻璃外牆的同時，警察總部一帶氣氛漸趨緊張。現場所見，下午近2時，未見有示威者到場，惟警方已加強警力部署。大批警員將放在行人路上的鐵馬搬回警總內，疑預防示威者使用鐵馬作武器，期間有有3男1女行經警總時，即時有約20名警員上前截查並搜身。警總近軍器廠街的正門樓梯以拉上大閘，閘外有數名警員戒備，他們手持盾牌、警棍。至於停車場車閘內、警總內分別有20多名身穿防暴頭盔、盾牌、警棍的警員戒備，金鐘方向出入口內亦有數名警員。

至下午2時15分，有大批防暴警員，配備長槍、長盾、警棍等向立法會方向跑去。

下午2時45分，添華道近政總一帶，多輛警方私家車接載警員到場，現場所見，有60至70防暴警員及至少30名速龍小隊人員在場戒備。



下午4時許，而監警會主席梁定邦，聯同兩名副主席張華鋒及謝偉銓亦到達警總，觀察七一遊行情況，梁定邦指，往年亦有觀察遊行情況，今年亦會觀察直到遊行完結，而暫時未知事件發展的實際情況。梁表示現時立法會有衝擊，由於他受訪時未知民陣將遊行終點改至遮打道，故表示擔心遊行人士安全。梁指今日會在各個據點觀察，包括中央圖書館、SOGO門口等，亦會到立法會據點觀察，並表明若警方不能保護他們時，監警會委員也不會為難警方。梁亦相信警方不斷會吸取教訓，今日亦較少出現遊行人士要求開路的情況，亦相信他們事後會再作檢討。



約下午4時50分，警總外圍有大批軍裝警員在外戒備，而接近警總的駱克道亦已開放4條行車線予遊行人士，接近5時，遊行人士大隊到達警總，沿途大叫「可恥」、「黑警」及「釋放盧偉聰」等口號，另外有遊行人士手持「警察冷靜 請勿開槍」的標語，亦有家長帶同子女到場，並責罵警察：「記住認住啲差人，尤其是啲白衫佢哋會打學生」。但未見有包圍或衝突發生。不過由於行動緩慢，有數十人索性停下腳步，大罵警員，而警員表現亦克制。



據知，警方防暴陣式主要分成三層梯隊，消息指，為應對七一遊行及金鐘一帶活動，預計晚上會有衝突發生，第一梯隊及第二梯隊均全力投入以防有暴動，即現役及正受訓的機動部隊成員及各總區的衝鋒隊。另有消息指，與以往每逢大型事故及人群管理的安排一樣，參與前線行動警員的執勤時間，已改為12小時一更。據了解，衝鋒隊亦要加強在禮賓府等附近戒備。

添華道出現大量防暴警員及速隊小隊。(曾雪雯攝)