【71遊行】示威者撞爛立會玻璃　石灰粉、腐蝕性水彈作武器

《逃犯條例》風波逾月未止，今凌晨至下午在灣仔及金鐘一帶不斷發生示威者與警方衝突事件，由上午示威者挖磚、擲鐵馬、投載有懷疑通渠水的水彈等，至下午示威者衝擊立法會，以鐵馬、回收車、鐵枝猛撼玻璃外牆，更有人撒石灰粉。事件中有多名警務人員受傷。

今日凌晨4時起，灣仔、金鐘一帶已有示威者出現及佔據馬路。警方指出，有示威者在附近地盤取來磚頭，及在行人路挖出磚頭，並運往會展一帶。上午7時半，示威者投擲雜物及以鐵馬衝擊警方防線，並有示威者在高處投擲水馬、自製武器擲警員。其間，有示威者向警員投擲載有不知名液體的水彈，懷疑是通渠水，液體濺中12名警員。亦有人向警員撒出冒煙的不知名物體，令一名警員難以呼吸及皮膚感灼熱。

記者觀察，發現示威者以不同物品自製盾牌，包括浮板、行李喼等。至下午2時許，大批示威者衝擊立法會的玻璃外牆，他們打開雨傘，有人以鐵板、鐵馬、回收鐵車等，不斷猛撼玻璃外牆，部分玻璃碎裂及穿窿。其間，有警員指有人撒石灰粉，令玻璃冒煙，有警員曾表示皮膚感灼熱，需要以清水沖洗。

警方在下午約3時，在facebook上傳一張懷疑石灰粉照片，並強烈譴責示威者暴力行為，指大批示威者正暴力衝擊立法會大樓，期間曾經向警方撒懷疑石灰粉，警方強烈譴責上述違法、暴力及破壞社會秩序的行為。

警方上傳懷疑石灰粉照片。(香港警察facebook)

有示威者以浮板作盾。（陳諾希攝）

警方佈防時，地面上冒出白煙。余俊亮攝