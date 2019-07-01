【71遊行】政府未回應訴求感無力　市民摺花悼死者：一個也不能少

反《逃犯條例》修訂草案示威訴求未獲政府積極回應，至今有三人留下反條例遺願後墮斃，不少市民悲慟不已，紛紛悼念死者，亦呼籲「珍惜生命」。民陣今日（1日）舉辦一年一度的七．一大遊行，「林鄭下台、撤回惡法」為主題，遊行人士未忘傷痛，有人自行摺紙花派發，哀悼死者。

市民於維園摺紙花並派發予遊行人士。（梁妍玲攝）

遊行人士於維園集合參與七．一大遊行，茫茫人海中，洪先生與友人自發用紙巾摺紙花，派發予遊行人士一同悼念三名死者。洪先生表示，近日悼念活動均有參與，冀心意轉達比亡者，同時亦關心示威活動傷者。對於有撐警人士拆毀祭品，洪先生認為應將心比己，相信他們不希望將來逝世後不被尊重。他相信每個人都有自己的考量，但希望示威活動做到「一個也不能少」，警民衝突不斷、屢有團體發反修例聲明，但政府也沒有回應，令人感到無力。

遊行人士鄧先生對於有人選擇結束生命感到惋惜，並表示三人很年輕，本應有大好前途，因此事自殺很可惜。雖然未有出席悼念活動，但他會在心中哀悼。他認為撐警人士做法非常不可取，即使意見不同也不應拆毀祭品。他尊重死者決定，但更覺得「一個也不能少」，希望香港人加油，不會再有同類事件。

6月15日，35歲男子梁凌杰在金鐘太古廣場掛上反修例橫額，危站多個小時後墮斃；6月29日，21歲少女盧曉欣在粉嶺嘉福邨墮樓身亡，墮樓前曾在梯間寫下「反送中」字句；6月30日，一名姓鄔29歲女子，在中環國際金融中心民祥街一條天橋墮下不治，墮樓曾在個人facebook留下遺言，提及對所有的事情心灰意冷，稱香港加油，希望可以看到香港人的勝利，又指未能出席七一遊行。