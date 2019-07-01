【71遊行】示威者撒不知名粉末　消防證第四類危險品　兩警不適

衝擊立法會事件由下午爆發，大批衝擊者以硬物撞破玻璃門，其間有人向玻璃位置撒去不知名粉末，警方曾懷疑是石灰粉，並指有警員接觸後背部紅腫。警方晚上公布，指消防處初步檢驗後，證實該些粉末有輕微毒性，長時間接觸可能會引致皮膚紅腫及敏感。兩名警員接觸後感不適及需要送院，現時兩人已出院。

今日下午，示威者衝擊立法會時，有人向立法會內撒了不知名粉末。當時警方指懷疑有示威者向警員撒懷疑石灰粉，並上傳一張男警背部紅腫的照片。

警方發言人晚上回應指，一批暴力示威者於今日下午以鐵馬、鐵枝及其他雜物衝擊立法會綜合大樓，對大樓設施造成嚴重破壞。其間，有示威者向現場警務人員投灑不知名粉末，以致有部分警務人員感到不適。經消防處初步檢驗後，該些粉末證實有輕微毒性。長時間接觸可能會引致皮膚紅腫及敏感，需要以大量清水清潔以完成除污程序。

警方續指，兩名警務人員在立法會綜合大樓曾接觸過該些粉末並感到不適，須送院治理。經治療及消毒後，兩人已出院。對於示威者使用該些有傷害性的粉末襲擊警務人員，警方予以嚴厲譴責，並會全面調查及嚴肅跟進。

消防處﹕粉末為第四類危險品苯二胺

消防處亦回應事件稱，今日下午3時34分接報，立法會綜合大樓入口發生氣體襲擊，有警員吸入煙霧不適。消防處派出五部消防車及三部救護車到場處理，並將兩名警員送往瑪麗醫院治理。由於現場發現有白色粉末，消防處派出危害物質專隊到場處理，並證實有關粉末為第四類危險品苯二胺。苯二胺為有毒物質，長時間接觸可引起眼睛痕癢、皮膚紅腫及呼吸困難。如大量吸入，可引致皮膚及呼吸道嚴重燒傷。