【71遊行】張超雄：衝擊者冀政府回應訴求　朱凱廸：會一同留守

示威者衝入並佔領立法會大樓，在會議廳牆上以黑色油漆噴上「林鄭下台」、「釋放義士」及「撤回」等訴求，並四處破壞。立法會議員張超雄表示，有人認為衝擊做法存在負面效果，但衝擊者卻覺得今日成功地在香港重演台灣太陽花運動，彼此看法完全不同，張稱會持續關注他們的看法作出調節。

張超雄：示威者衝擊意志比雨傘運動「強好多」

張指，因為反修例示威活動至今，失去三個生命，一百萬、二百萬香港人走上街頭遊行，但政府未有回應訴求，衝擊者要求政府回應，所以將行動升級。他又指，反修例示威的人數及衝擊的意志比雨傘運動「強好多」，雖然與衝擊者可以溝通，但尋求「不衝」理念有一段距離。

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朱凱廸：陪伴年青人留守 不希望血腥鎮壓 僅特首可解開結

朱凱廸表示會與年青人一同留守，但認為不應破壞立法會設施，希望不要再有破壞。現在最擔心香港人的安危，他覺得年青人選擇這種方式抗爭，是因為作為上一輩的人做得不夠好，現時交給年青人這樣的立法會，下一代要作出如此大犧牲，甚至犧牲性命。今次運動很多事都沒法預計，現時他們勇敢爭取自己的前途，作為上一代人只能陪伴。

朱凱廸指，香港是脆弱的地方，有警察或解放軍，政府如不想解決香港的危機，或會解決香港人，不希望有血腥鎮壓，現時市民要求香港政府可決策的5大訴求，所以只有特首才解開這個結。