【71遊行】警午夜12時後施放催淚彈清場　示威者撤離立會

修訂《逃犯條例》草案觸發的示威浪潮一浪接一浪，昨日7.1回歸紀念日，大批示威者衝擊及佔領立法會，警方於今日（2日）凌晨的清場行動，動員大批防暴警察在分域碼頭街香港演藝學院對開，築起防線步步推進，另有大批警力於警總一帶至龍匯道、添美道、夏慤道，四方八面向立法會進發，並施放胡椒噴劑及催淚彈驅散示威者。

今日零時過後，近30名欲撤離的示威者，將立法會議事廳內10多名不肯撤離的示威者帶走，並高呼「要走一齊走」，但也有人高呼「我要死喺度」，有不良於行的示威者亦被開路帶走；與此同時，大批警員及速龍小隊沿龍和道推進，與大批示威者對峙，且一度施放催淚彈驅趕，情況極度混亂，大批示威者沿龍和道往中環方向奔跑撤離，有紅頂小巴在舊立法會對開接載撤退的示威者。

同一時間，立法會內所有示威者已經撤離，但戰線蔓延至對開龍和道、分域碼頭街、龍匯道、添美道、夏慤道等多條主要道路。凌晨約零時20分，約200名示威人士，在中信大廈對開與警對峙，警員步步推進，並一度施放胡椒噴劑，其後再發放3至4枚催淚彈，示威人士被逼退至夏慤道，並向添馬公園等各方四散，示威者許智峰一度在龍匯道向警員高呼﹕「警察唔好再搞學生，唔好再傷害年青人！」

衝突期間，有示威者曾向警員投擲大水樽。至凌晨約零時40分，夏愨道一帶示威者已大致撤離，有人呼籲「走呀！」譚文豪與楊岳橋，亦向警方勸喻不要再攻擊，並指示威者正陸續散去，大批警員繼而進佔立法會。

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午夜12時後，大批防暴警察及速龍小隊展開清場行動。（陳永武攝）

午夜12時後，大批防暴警察及速龍小隊展開清場行動。（香港01記者攝）

警方施放催淚彈驅散示威者。（香港01記者攝）