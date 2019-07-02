【71遊行】林鄭強烈譴責暴力行為　無正面回答高官應否下台

持續近一個月的反修訂《逃犯條例》示威浪潮，終在7.1回歸日演變成衝擊立法會，警方午夜後清場，示威者全數撤離。今日（7月2日）凌晨4時，特首林鄭月娥聯同政務司司長張建宗、保安局局長李家超及警務處處長盧偉聰，在警察總部會見傳媒，林鄭對暴力行為表示極度憤慨，予以強烈譴責，但被追問李家超及鄭若驊會否下台，則仍然沒有正面回答，只稱未來會更用心聆聽，努力解決問題。

特首林鄭月娥聯同政務司司長張建宗、保安局局長李家超及警務處處長盧偉聰會見傳媒。（劉定安攝）

● 無正面回答李家超及鄭若驊應否下台

林鄭在記者會上被追問，是否因為沒有回應示威者訴求，才導致局面失控，令示威者講出「視死如歸」的說話，而保安局局長李家超及律政司司長鄭若驊會否就此下台，她並未正面回答。她稱，6月15日已宣布暫緩修訂《逃犯條例》草案；6月18日亦向全港市民真誠致歉，兩位司長及局長亦就工作上的不足致歉，未來工作很多，她希望透過改革及管治風格，更用心聆聽及吸納各界意見，特別是年輕人的心聲，盡努力解決香港現有的問題，這是今日他們對於香港的承諾。

● 極度憤慨 強烈譴責

林鄭表示，7.1見到兩個截然不同的場面，一個是和平理性、能體現香港多元化及自由的示威；另一個是令人痛心震驚的違法暴力場面。她批評有示威者攻擊警察，更投擲具毒性的化學粉末，並闖入立法會破壞議事廳、區徽及前、現任主席畫像。她感到極度憤慨，予以強烈譴責，同時讚揚警方表現克制，並會向相關示威者追究到底。林鄭指，現場溝通在當時沒有意義，昨7.1酒會時已提及會深切反省，以最大努力與各界溝通，但無論任何情況下，大家均會譴責今次暴力行為。

● 李家超：出現一撮具有暴力傾向的人

保安局局長李家超則表示，社會上出現一撮具有暴力傾向的人，昨日的情況違反公安條例、刑事罪行條例、立法會權力特權法，任何公眾活動如果滲雜類似暴力人士，會製造大風險，故必須小心。

● 盧偉聰：警方絕無退縮

警務處處長盧偉聰亦予以最嚴厲譴責，他提及最少15名警員受傷送院，當中3人因為被投擲不知名液體，導致呼吸困難及皮膚紅腫；另2人則在立法會被衝擊時，吸入煙霧而不適。及時警方證實相關煙霧為第4類危險品「苯二胺」，具有輕微毒性，大量吸入可令呼吸道燒傷，昨日情況已遠超和平示威的底線。

盧偉聰續稱，昨日整日警方絕無退縮，晚上撤離立法會，是衡量三大要素，一是遊行尾聲時，近3萬名示威者逼近立法會，而在會場室內，警方能選擇使用19武力有限；二是有示威者破壞電箱，萬一燈光熄滅，擔心會釀成人踩人慘劇；三是有人投擲白煙入立法會，鑑於早前曾有示威者投擲不知名塵粉，無法下才後退。