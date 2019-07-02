【71遊行】港大學生會開放辦公室作庇護中心　學生：對香港冇希望

7.1回歸歷經混亂一夜，警方午夜後清場，重奪被佔領的立法會，催淚彈與胡椒噴霧再現，示威者最終撤離，回歸平靜。香港大學學生會事後臨時開放學生會辦公室作庇護中心，給予所有需要清洗傷口及補給的同學暫用。有學生指部分示威者「視死如歸」，全因當權者漠視民意，「唔會指責，會尊重同保護選擇咁做嘅人！」

午夜清場後，香港大學學生會開放學生會辦公室作庇護中心。

清場過後，約10名人士逗留學生會外，其中有學生表示「好灰心，對香港冇希望！」他指香港人所追求的，並非苟延殘喘，而是自由平等的幸福世界，故需不同人士去為社會出一分力，若被獨權所控，喪失言論自由，對香港才是最大懲罰。「如果要我喺呢個香港生活幾十年，我寧願一個意外死咗去！好多年輕人都寧願冇出世！」

自6.12大衝突後，有關「急性創傷後遺症」的求助數字激增，不少人亦擔心因為示威而受牢獄之苦，亦認為衝擊沒有太大改變。該學生認為，所有年輕人都有包袱，當中家人其實是最重要一環，擔心他們因此受傷或被捕，過往港人亦一直以來抱着這種心態，可惜政權不斷攻擊港人，才令年輕一輩覺悟，假若想保着香港僅有的自由，就必須變，且今次已是最後一戰，「做完唔知會唔會成功，但唔做一定唔成功！」

7.1演變成衝擊立法會，學生覺得展現到示威人士的決心，認為如果現在接受暫緩，兩年後政府又捲土重來，其實無補於事，可惜示威者堅守的和平，換來的只是政府卻「潛水」，不肯協商，才令示威者絕望，「視死如歸」，釀成三名示威者之死。該學生慨嘆，抗爭已令所有人身心俱疲，暴力升級，只因知道無法撐下去，「唔會指責，會尊重同保護選擇咁做嘅人！」暫時亦不知未來有否其他行動。