【立法會衝擊】重返立法會外清理垃圾　少女：未獲政府回應感悲哀

昨日（1日）立法會被衝擊後，有不少市民今自發回到立法會示威區外清理及分類垃圾。大學畢業生葉小姐指昨日亦曾身處立法會一帶，對於政府仍未回應市民訴求感到悲哀，想到昨晚現場會遺留大量垃圾，因此今午相約友人到立法會外清理垃圾。

葉小姐七一到立法會一帶示威，今日再到場清理垃圾。（陳欣彤攝）

葉小姐自今午2時起，與其他自願前來的義工把垃圾分類。她提起6月連串示威及集會活動，市民多次示威向政府表達訴求。她慨嘆政府沒有理解市民想法，至今從未真正回應訴求，令大眾盼藉衝擊逼使政府與民眾對話。她認為政府現時是希望把事件淡化，並接受行政長官林鄭月餓「暫緩」等於「撤回」的解釋，而大眾亦會慢慢忘記，因此有示威者選擇以衝擊的方式喚醒市民對條例的關注。

經歷2014年雨傘運動，葉小姐更關心時事，尤其是香港與中國的新聞，但她一直沒有「走出來」，直至是次修訂《逃犯條例》一事。她直言對政府的不滿，由港珠澳大橋及人工島興建等政策累積，還有「銅鑼灣書店」事件，令她感到香港與內地關係越趨緊密，擔心《逃犯條例》修訂後會進一步拉近，因此這次才參與示威及集會活動。

今天立法會外有不少年輕身影，一對年輕夫婦在下班後加入回收資源的義工行列。二人看見青年人為香港爭取民主時，都希望盡自己一份力。呂先生每年都參加六四晚會，惟出席遊行則繼零三年23條立法大遊行後，再次上街，更參加一個月內的3次遊行。呂太太坦言向來政治冷感，但身為土生土長的香港人，從小享受自由，擔心香港民主社會正在逐步收緊，而與丈夫參加一連三次的反修例遊行。

呂先生與妻子協助分類垃圾。（陳欣彤攝）

呂先生認為政府沒有回應市民訴求，更不願嘗試以回應市民化解衝突。他指月內100萬人、200萬人上街政府都未給予回應，直至有示威者衝擊立法會，他直指政府重視玻璃損毁程度比三條人命更重要，坦言政府已失信於大部分市民。