【逃犯條例】患癌婦心痛年輕人　參與絕食寄語勿放棄生命

反修訂《逃犯條例》爭議持續，接連多日出現激烈流血衝突，亦有人選擇以靜坐絕食，向政府表達訴求。有傳道人發起於金鐘無限期絕食，希望政府能回應市民四個訴求。有身患癌症的女士，冒父母反對堅持到場參與絕食，她指對近日接連有年輕人有輕生念頭而感到不開心，自己即使有癌病都堅持撐下去，她寄語年輕人不要輕易放棄生命。

陳凱興傳道昨（3日）早上10起於金鐘發起無限期絕食。（林振華攝）

於6月9日、6月16日及「七一回歸」發起義載活動，接載北區市民到維園參與遊行的「好鄰舍北區教會」陳凱興傳道，昨（3日）早上10起於金鐘發起無限期絕食，呼籲更加多人參與。

昨晚10時許，5名絕食人士繼續於海富中心外留守，多名市民於現場留守陪伴。已絕食12小時的陳凱興傳道表示會支撐至身體未能負荷。他指絕食活動正是一個發聲的渠道，且供表達意見者互相支持的渠道，寄望活動能聚集一群改變香港的力量，希望政府能回應市民四個訴求。他預期絕食活動會維持數天，盼有人能夠接力絕食，又指若參與人數增加，會考慮是否改變活動形式。

前立法局新界北議員，馮志活牧師下班後來到金鐘響應絕食。（林振華攝）

馮智活參與絕食 希望港人不要氣餒

前立法局新界北議員馮智活牧師下班後來到金鐘響應絕食，並設絕食50小時為目標，因希望香港真如《基本法》所言，50年不變，盼當局重視承諾。他認為《逃犯條例》影響深遠，因而引起社會極大反應，希望政府能吸取教訓。他指絕食是抗議沒有聆聽民意的政府，讓他們反思為何有市民以絕食方式表達訴求。他盼以「辛苦」感動政府，亦希望其他市民表達意見時用和平的方式。他直言有「真普選」，行政長官由人民選出來，政府才會願意聆聽民意。他希望港人不要氣餒，現時社會已有很大的進步空間，只需給予更多時間。

訪問期間有不少教友懷抱陳傳道及同行的馮志活牧師，有教友稱互相支持十分重要，所以前來靜坐予以支持，亦有教友指他未能絕食因此前來支持。

患癌婦張女士參與絕食，寄語年輕人勿輕易放棄生命。（林振華攝）

50歲的張女士昨午5時加入絕食行動，她是一位癌症病人，但她對近日社會發生的事件感到灰心，覺得政府一直漠視民意，所以仍然想身體力行表達訴求。張女士坦言看到近日看到新聞，接連有年輕人有輕生念頭感到不開心，自己即使有癌病都堅持撐下去，她寄語年輕人不要輕易放棄生命。

望政府助年輕人 還市民公道

張女士稱本打算到禮賓府絕食，又曾經尋求過議員協助寫信請願，但因為身體抱恙受到勸阻，後來透過網上找到是次絕食活動，於是便聯絡發起人並加入。被問到有否計劃絕食多久，她打算持續到本月16號，因為翌日要到醫院進行治療。她指政府給予很多資源「醫好咗我個生命，但醫唔好我個心靈」，所以藉此行動表達訴求，希望政府能夠幫助年輕人，還市民一個公道，理性處理這件事情，令香港市民平復，繼續開心地生活。

受母親阻撓仍堅持到底

她指自己一直獨力照顧殘疾的父母，即使自己身患癌病也不願告知父母，拒絕治療，直到社工知會父親後她才接受治療。她一直沒有放棄照顧父母，希望自己在父母百年歸老之前能不離不棄，但她近日開始感到失望。這次參與絕食行動前，即使受到母親阻撓，但她說「你畀我做番我想做嘅嘢啦」，表示自己的決心，希望和其他絕食參與者一起盡力堅持到底。

張女士表示政府一直不回應訴求，才導致今天的局面，又指年輕人有很多抱負，認為日後的世界是屬於年輕人，所以不希望看到年輕人被捕，失去前途。她稱寧願讓自己這些年老的人去擋，也不願看到年輕人受苦，甚至被逼上絕路。

年約70歲的陳伯，從《香港01》報道得知有絕食行動，於昨晚8時開始加入絕食。他明言「事實擺係度」，政府不理會市民的訴求，用強權對待市民，亦看到很多不公義的事。他表示自己有絕食的權利，在自由社會之中有權發表個人意見。

驅使陳伯站出來的原因，是因為他覺得現時社會申訴無門，政府「講一套做一套」，沒有和低下階層和年輕人溝通，甚至未有設立獨立委員會調查警方濫用暴力，這些都需要查出真相。

陳伯直言自己不怕負刑事責任，指出警務處處長盧偉聰「知法犯法」，所謂速龍部隊身上沒有位置顯示編號是狡辯，又指執法人員可以犯法，反而市民不能衝動，是不公平：「如果佢有膽，我亦都有膽去奉陪，大家一齊理論」，制度有修改的必要。

「就算最後一啖氣，我地都要撐落去」，他表示出來之前有考慮清楚原因、所承受的風險，會對自己和市民負責。看到年輕人用和平手法遊行，仍得不到政府正視問題，將下一代年輕人推到死胡同，認為政府很殘酷。起初他認為特首不敢承認錯誤，給予特首一個機會帶領市民走向更好的明天，但到現時為止「一錯再錯」，令市民激發怒氣。他明言自己的理念是「為了公義，撐到最後一口氣」，表示了自己的決心。

陳伯表示曾經參與69遊行，612後的行動則以在旁觀察的身分參與，分析正反兩面的意見，引以為戒。