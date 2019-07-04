【沒收電話】藍田12歲男童疑不滿家人沒收手機　持刀對峙企圖自殘

昨日（10日）深夜10時許，藍田平田邨發生男童持刀對峙事件。據報一名12歲男童，在平田邨平旺樓寓所，被家人沒收手提電話，隨即情緒失控，取起生果刀要脅自殘。其母離開單位向樓下保安求助，保安代為報案。救援人員趕到現場，該名男童則剛好在樓下大門外。男童持刀與救援人員對峙，約半小時後終放下利刀，送院治理。

心理學：家長不宜強奪手機

臨床心理學家葉妙妍表示，對於男童被家長沒收手機，企圖作出自殘的事件，有機會是家長多次奉勸無效，於是作出沒收動作。假如對方已沉迷使用手機，被人強行奪取手機，會不惜一切取回及出現情緒問題。有時事主未必能解決情緒，有機會使用激烈方法反抗。葉妙妍指出，家長不宜用激烈方法與子女衝突，包括搶奪或破壞手機。她續指，有時打機都會上癮，亦是心理病一種。她建議家長交手機予子女前，與對方「約法三章」規劃時間表，或是提醒子女使用手機時間，出發點為不影響作息及身體。

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