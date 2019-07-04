【逃犯條例】7.7高鐵站反修例集會　港鐵尖沙咀、西九站加派人手

過去一個月，本港經歷了多次的大型公眾集會活動，一連串由網民自發發起的示威行動。日前，再有網民號召於本周日(7日)在九龍區舉行大遊行，計劃由尖沙嘴梳士巴利花園沿海傍及廣東道，遊行至高鐵西九龍站，並會在高鐵西九龍站舉行反修例集會，向自由行旅客宣傳反修例的訊息。據了解，港鐵會調派人手往尖沙咀站及西九站等，以應付示威行動。

6月份本港發生了一連串示威活動，數以十萬計的集會人士乘搭港鐵前往集會地點，港島線多次出現因人流過多而要飛站的情況。有消息人士稱，港鐵自6月尾開始，每個周末都會由其他站抽調人手往港島線，如金鐘、中環及灣仔一帶，確保每個崗位有足夠人手。知情人士透露，平時是高峰期才會有3至4名月台助理，但6月的周末時間，港鐵多個站全日都有多個月台助理當值，他們大多由其他站調派去的，如上個周末，有荃灣站或將軍澳站的職員調往金鐘、中環站支援。由於人手被調往港島線，其他站的員工需加班或銷假，以確保有足夠人手。

近日，有網民號召於7月7日在九龍區舉行大遊行，並會遊行往西九高鐵站宣傳反修例，知情人士稱，港鐵會由其他站調配人手往尖沙咀站、西九站等支援，以確保列車服務能如常運作。

港鐵：靈活調配人手 維持秩序

港鐵回應指，公司留意到近日網上的有關消息，會密切留意高鐵西九總站和其他港鐵站情况，靈活調配人手，維持秩序。