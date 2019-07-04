淨水器藏$360萬「雙獅地球牌」海洛英　兩馬來西亞男被捕

今（4日）中午12時，警方毒品調查科人員根據線報及調查，於尖沙咀彌敦道一座商住大廈進行反毒品行動，截查兩名馬來西亞籍男子，於男子身上淨水器發現藏有3.9公斤海洛英，市值約360萬港元，兩人涉販運危險藥物被捕。

警方展示證物包括一部白色淨水器，以及10包印有「雙獅地球標」圖案的海洛英。毒品調查科高級督察鄭騏鋒指，探員於35歲男子拿著一部淨水器，其後在淨水器內發現3.9公斤海洛英，兩男涉嫌「販運危險藥物」被捕。兩名被捕男子分別為35歲岑姓男子及24歲張姓男子，經調查後發現他們為該幢大廈其中一間賓館的住客，初步調查為朋友關係，兩人於上月30日來港，隨即於上址居住。警方正追查毒品來源。

警方重申，販運危險藥物屬嚴重罪行，根據香港法例第134章《危險藥物條例》，一經定罪，最高可判處罰款500萬元及終身監禁，市民切勿以身試法。

「雙獅地球牌」高純度聞名 電影《門徒》中亦有出現

「雙獅地球牌」為金三角地區出產的知名海洛英品牌，以純度極高為名，商標中兩隻獅子抱着地球，並寫有「純淨100%」、「提防假冒」等字樣，形狀為方便運輸而做成扁磚狀。「雙獅地球牌」於有關毒品的電影《門徒》中亦有出現。