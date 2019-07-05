【逃犯條例】過百人包圍民建聯天水圍街站　21歲女涉襲擊刑毀被捕

政黨民建聯就「逃犯條例」引起的衝擊立法會事件，昨日(7月4日)晚上在天水圍天耀廣場擺設街站，由民建聯當區社區幹事司徒駿軒主持，收集街坊簽名，希望譴責衝擊人士。逾百名市民到場將街站重重包圍，一名21歲姓譚女子因拍攝問題與42歲林女爭執，以手襲擊及毀壞林女手提電話被捕，現已獲釋。

司徒駿軒在社交網站上拍片指摘包圍人士。(FB「民建聯」)

政黨民建聯就「逃犯條例」引起的衝擊立法會事件，於昨日(7月4日)晚上在天水圍天耀廣場，擺設街站，由民建聯當區社區幹事司徒駿軒主持，收集街坊簽名，希望譴責衝擊人士。然而街站甫開檔，迅即有逾百名市民到場，將街站重重包圍。他們在現場大叫「收皮、收皮、收皮」、「關口就快關門喇，快啲返大陸啦」及發出噓聲。現場有多名警員維持秩序。市民又大叫「阿SIR好嘢，支持警察」。最終街站人員於晚上9時許陸續執拾物資離開。

警方據報，21歲姓譚女子與42歲姓林女子於上址因拍攝問題爭執，譚女懷疑以手襲擊及毀壞林女手提電話。警員接報到場，經初步調查，案件暫列襲擊致造成實際身體傷害及刑事毀壞處理，譚女涉案被捕，交由元朗警區刑事調查隊第四隊跟進。林女受傷，清醒送天水圍醫院治理。

民建聯於今日(7月5日)凌晨零時左右，在其社交網站專頁上發表【譴責滋擾民建聯街站】聲明。內容精簡，僅得一句：「點解您哋遊行表達意見就可以，我哋擺街站讓市民表達意見就唔得？」

有網民隨即回應：「而家唔俾你地擺街站咩？定拆咗你地個站？而家人地表達意見又唔滿意，咁你地想點啫?幾時搞多次二十慢人大遊行先」、「市民未向你表達意見囉！唔喜歡就話市民？」亦有網民笑言：「一定會帶好多好多市民黎支持你地（哋）！加油呀！」、「人多就梗係圍住架（㗎）啦，唔通叠羅漢咩!」



司徒駿軒亦在民建聯專頁上拍片回應事件，大致指「衝擊立法會」事件令其心痛，因其第一份工作就是在立法會；又認為掛上港英旗是踐踏其民族尊嚴。整條片段10餘分鐘，大致上是宣傳逃犯條例是應該修訂的，云云，以及認為反對修例人士，應該包容不同聲音。他指，今次包圍街站的市民，不是就暴力事件、及逃犯條例發言，只是不停謾罵其所屬政黨民建聯好無恥，不斷重覆，但又高呼支持警察。司徒認為，這根本不是言論自由表達，「只是你惡晒，大聲晒，但又無機會畀我們交流。」