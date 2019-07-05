【杜汶澤救Fans】23歲仔發帖尋死　杜汶澤哭尋救回一命：佢好好！

一名23歲青年凌晨約1時在facebook發帖，寫上「對不起。香港人加油」後，再在另一帖文向母親道歉，又指自己「好攰，我真係撐唔住」後，便告失蹤。帖文旋即引起大批網民關注，留言鼓勵事主，勸喻他不要做傻事，事主友人黃先生其後亦在各大討論區發帖，並提供事主的個人資料及車牌號碼，希望網民協助尋人。藝人杜汶澤今早獲悉該名青年的有關帖文後，直播自己駕車出外尋找事主，其間更擔心至落淚，幸一直能與事主保持聯絡，最後在屯門發現事主，杜陪同送院治理。成功救人一命後，杜汶澤說：「佢好好，佢叫我以後做好間公司嘅生意，就算唔出得面幫義士，都希望我可以供應物資。」事件令他反思，應否為下一代做更多工作：「我響度諗，係咪應該做多啲年青人心理輔導嘅工作呢？我哋上一代，除咗指責年青人之外，其實係咪仲有好多嘢可以做呢？

事主的好友黃先生發帖，希望網友協助尋人。 （網上圖片）

23歲青年廖泓軒（洋名Ozac）凌晨約1時在facebook發帖，寫上「對不起。香港人加油」，約兩小時後，再發出另一帖文，向其母道歉，並指「從來無人欠過我啲咩只係我欠左您地，我係只好攰，我真係撐唔住。香港人吾好再有犧牲，您地加油，願我與您們同在」後，便告失蹤。兩則帖文引來大批網民關注，擔心事主輕生，不少人留言鼓勵，「兄弟，齊上齊落呀！」、「唔好放棄呀，我們一起加油！」、「U are not alone」等字句。

藝人杜汶澤fb直播 含淚叫事主勿放棄

青年在fb出帖表示駕車出外尋死，失蹤多個小時，藝人杜汶澤則早上約9時30分，在fb個人專頁直播，希望失蹤青年能WhatsApp他。直播中杜汶澤含淚表示，「咁多香港人都無放棄，你唔可以隨便放棄Ozac，你覆我WhatsApp好嗎？」杜汶澤其後在醫院受訪，表示事主因多次參與Fans Club活動而有印象，今早得悉他在網上發出的帖文後，非常擔心，故呼籲事主以WhatsApp與他保持聯絡，杜其後成功致電給他，並表示正駕車前往屯門相見，事主則要求杜不能帶同其他人前來，杜答應。惟當事主等待杜到場期間，突然拉開車門並墮地，有途人報警求助，杜汶澤見狀便陪同廖送院。

下午約2時許，杜汶澤於個人FB專頁再詳細交代整個過程，他指早上WhatsApp失蹤青年，惟對方未有回覆他，於是杜於FB進行直播，當時情緒少少激動，直播後Ozac便覆他，杜汶澤於文內提及「佢好好，佢叫我以後做好間公司嘅生意，就算唔出得面幫義士，都希望我可以供應物資。」經過一輪交流後，Ozac答應見杜汶澤，惟去到現場時，已有人代報警，見到Ozac已上了擔架床。

杜汶澤：係咪應該做多啲年青人心理輔導嘅工作呢？

杜汶澤於帖文中提到，於醫院內與青年傾談了一會兒，發現大家都是單親家庭長大，於是與對方分享自己的事情。離開醫院後，杜汶澤稱，「我響度諗，係咪應該做多啲年青人心理輔導嘅工作呢？我哋上一代，除咗指責年青人之外，其實係咪仲有好多嘢可以做呢？我意思指，除咗做啲節目無無聊聊娛樂下大家之外，有冇啲更加實質啲嘅工作可以做到呢。」杜汶澤於文末提及，希望可以做多一點，因為大家都是香港人，應該不分你我。

友人凌晨發帖尋人

廖的友人黃先生凌晨時分亦在各大討論區發帖，提供廖的個人資料包括車牌，希望網民能協助尋人。黃先生接受香港01訪問時表示，廖最近因失戀不開心，「加上佢俾人屈，心情唔太好，再加上少少政治因素」而影響情緒，廖昨晚（4日）與黃先生及其他朋友在元朗區見面後，廖獨自駕車離開，其後便在網上發帖表示「撐唔住」，朋友亦與其失去聯絡，黃先生擔心下，到上水警署報案。

黃先生亦表示，廖曾於今早8時32分在WhatsApp群組表示，自己「已經手腳有少少麻痹，嚟到都趕唔切」，黃與友人再次外出尋訪，他指廖曾向他們提示過，目前處於他們一兩年前到過的地方，黃遂在上水及粉嶺一帶尋人，廖的前女友亦有到處尋訪。至今早9時22分，廖再次在facebook發帖，指自己「吾係要做咩英雄。我知道十年八年吾會有人記得我。我留低只有一份信念同精神！」等字句。