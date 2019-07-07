【九龍區大遊行】警水馬陣圍高鐵西九站　乘客：最緊要香港安定

由網民發起的「7.7九龍大遊行」今午4時舉行，由尖東梳士巴利道遊行起行，以高鐵西九龍站為終點。警方嚴陣以待，凌晨時分在西九龍設置「水馬陣」，港鐵亦在實施客流管理措施，在站外檢查乘客車票及證件。

警方在凌晨時分已將大批水馬運到高鐵西九站圍封。（賴南秋攝）

凌晨4時許，警方將西九站D出口外的連翔道及附近行人天橋封閉，並將大批水馬圍封車站通道，有警員及職員駐守。至早上6時，有乘客陸續到達現場，臨時檢查站外有大批等候入站的乘客。陳先生表示，自己需乘搭8時05分的高鐵前往廣州，得悉今日有特別安排措施，已提早45分鐘出門，惟到達現場後仍需在站外等候多時，感到不滿，「應該要再早啲出門，嚟到先知得一條路」，被問及警方的水馬陣會否引起乘客不便，陳坦言：「梗係唔方便啦。」另一名前往湖南長沙的乘客阿海對封路安排則沒太大意見，「封路都冇辦法啦，遇上突發事件」，並稱「最緊要香港安定」。

港鐵職員D出口外檢查車票及證件

港鐵早前已通知，今日將西九站多個出入口關閉，站內亦不設現場售票，乘客需預早透過網上系統、電話及指定代理購票。港鐵職員在D出口設置臨時檢查站，乘客需出示車票及身分證明文件，包括護照或內地通行證件才可進站，K出口則只供出站。由於車站停車場、車站落客區及的士站均暫停開放，車輛亦需於改於連翔道上落客。此外，乘客如經柯士甸站前往西九站，需使用柯士甸站B5出口。港職呼籲，乘客需為行程預留充裕時間，亦可考慮改乘東鐵綫前往內地。早前亦有消息指，原放置在西九站內的行李車及可搬動的告示牌，亦因安全考慮被移走。