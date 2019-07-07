【奪命兇案】逞兇後更衣循羅湖口岸潛逃內地　警緝27歲髮型屋職員

元朗髮型屋助理兇殺案，警方通緝一名27歲姓張男子，涉嫌在元朗紅棉圍3號一髮型屋外行人路殺死一名17歲姓黃男子。警方交代案情指，兇徒為上址髮型屋職員，懷疑以6吋長刀斬傷17歲黃男後更衣離開現場，再經羅湖口岸離港。警方現與內地執法人員聯絡，合力將兇徒繩之以法。

兇徒逞兇後進入髮型屋，放下兇刀更衣離開，然後9時17分經羅湖口岸離港。(鄧詠中攝)

元朗區助理指揮官（刑事）游乃強警司表示，案發於昨（6日）晚8時49分，警方999報案中心接獲報案指元朗合財街一宗打鬥及傷人案件。警員到現場發現一名17歲男子身有刀傷，送院搶救無效，於晚上9時59分證實死亡。據調查，兇徒為27歲姓張髮型屋初級洗頭職員，事發前在紅棉圍3號一髮型屋與一名女職員因碰撞問題爭執，女職員找來三名朋友到場支援送她回家，包括17歲黃男、以及同為19歲分別姓袁和姓謝少年。男職員知悉三人前來，四人在行人路打鬥，男職員取出一把6吋長刀逞兇，黃男身中刀傷死亡。其後男職員進入髮型屋，放下兇刀，更衣離開，然後9時17分經羅湖口岸離港。

警方指，兩名爭執職員於髮型屋工作約一年，稍後將安排驗屍，確定該名男子的死因。案件正由元朗警區重案組跟進調查。游特別指出香港不時發生嚴重罪案，兇徒或犯案人士可能會離開香港潛逃到國內或其他國家，警方經常與不同國家執法部門合作，將嚴重罪犯繩之於法，表示今次都將會循此方向，希望盡快將兇徒帶來香港，接受香港法律制裁。