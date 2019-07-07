【光復屯門公園】遊行翌日大媽回歸　保安嘆無能為力﹕應該趕佢哋

「光復屯門公園」萬人遊行過後，事隔一日，在遊行時敗走、龜縮的大媽們，再度佔領屯門公園，開擴音機載歌載舞，人數比平日少三分之一，有阿伯圍觀，暗中包了利是給大媽。公園保安員亦不勝煩擾，直言「好嘈，好煩」，認為應趕走大媽，惟身份不適合作驅趕，嘆身不由己，並著光復公園的年輕人要小心安全。

今日在屯門公園內，仍見有大媽唱歌，有不少阿伯圍觀。(鄧詠中攝)

7月6日，網民、屯門街坊舉行「光復屯門公園」遊行，逾萬人參與，不滿屯門公園長期大媽為患，更做出有違公德的行為。有群眾在遊行結束後曾佔據馬路及包圍屯門警署。一日後，香港01記者重回屯門公園視察，發現昨日遊行時消失及敗走的大媽再度出現，拿麥克風及揚聱器唱歌、跳舞，阿伯繼續圍觀，更低調地送上利是封，但未見有貼身跳豔舞的情況。

公園保安員透露，整個公園今日比平日少約三分之一大媽，部分平日有大媽佔據的地點，今日則只餘下阿伯。保安員直言大媽又嘈又煩，認為應該趕走大媽，無奈「自己身份唔方便」，身不由己。他亦善意提醒欲光復公園的年輕人要「小心啲」。街坊陳先生攜同兒子到公園閒逛，指未曾見過大媽現場表演，但認同大媽擾民「要趕」，並指政府應加強管制公園內的嘈音問題。