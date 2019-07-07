【九龍區大遊行】示威者要求警出示委任證　警車過人群狂被「噓」

九龍區大遊行由尖沙咀梳士巴利公園前往高鐵西九龍站，下午3時半提前起步，隊頭約45分鐘後已到達西九站，但遊行集合地點仍有源源不絕的人潮湧現。警方動用2000警力戒備，早前已用大型水馬在西九站設防線，以防遊行人士衝擊。遊行期間，遊行人士多次高呼「香港警察，知法犯法」、「黑警，可恥」的口號，警員未有作出回應。

有警員在現場拍攝遊行人士被阻，警司作出警告。(香港01記者攝)

下午4時25分，十多名身穿寫有Police黑色背心的警員站在水馬前戒備，有遊行人士發現警員未見展示委任證，不斷斥罵警員及高呼﹕「出示委任證」。其後，一名女警司向前線警員交頭接耳後，警員終在背心上掛上委任證。其間，有遊行人士打開雨傘時，不小心弄到女警司及其他警員，遊行人士不斷稱「唔好意思」，女警司亦多次要求遊行人士要小心。同時，有警員在現場拍攝遊行人士被阻，警司作出警告。

下午5時，梳士巴利道的路面仍有大批遊行人士，其間一輛警車駛過人群時，遊行人士雖然讓出路，但他們面向警車不斷發出「噓」聲，並舉姆指向下的手勢，亦有人大叫「黑警」口號。至下午5時45分，在尖沙咀警署外，市民狂呼「黑警」，警員凖備了長盾。