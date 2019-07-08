【九龍區大遊行】《香港01》記者遭便衣警肘撞腹　攝記協譴責警方

反修訂《逃犯條例》示威者昨日（7日）首次舉行「九龍區大遊行」，下午沿尖沙咀遊行至西九龍高鐵站，部分人晚上「轉戰」旺角至油麻地一帶，觸發多次警民衝突，至少6人被捕。而整個過程中，全港多名新聞工作者亦在現場進行採訪，惟記者卻成為部份警員的「目標」。

(《香港01》記者攝)

《香港01》一名男攝影記者，在廣東道進行拍攝爭執事件期間，據報被一名身穿黑背心的便衣女警，用手肘推撞。該名女警得手後隨即閃進其他警員之間，據知警方「傳媒聯絡」人員，就事件即場向該名記者道歉，並著記者從正常渠道投訴。然而該名「便衣警」閃退動作太快速，記者根本未及記下其警員號碼。

香港攝影記者協會今日(8日)凌晨發聲明，指警方在昨深夜至今日凌晨的旺角清場行動中，多次用盾牌推撞前線記者的鏡頭和身體，喝罵、甚至襲擊記者，嚴重阻礙採訪，妨礙新聞自由。協會指，現場記者大多數都穿上印有「記者」或「PRESS」字眼的反光背心、配戴記者證，並配合警方行動而後退，但即使記者多次表明身份仍然遭警方多次惡意推撞，會方嚴厲譴責事件。

攝影記者協會的聲明亦指出，除了《香港01》外，《蘋果日報》一名女攝影記者在攝錄期間，亦被一名男警推撞，然後大聲喝罵、並指該女記者推撞警員，女記者立即澄清沒有，而該名男警立即被帶走，他身上的委任證被蓋上名字和警員編號；此外，一名《新城電台》記者拍攝期間被警員阻擋，更向該記者說：「記者無特權，叫你退就退。」

協會指，以上三個案中的記者都身穿印有「記者」或「PRESS」字眼的反光背心，容易讓他人察覺身份，但仍遭到警員的刻意推撞甚至襲擊，事件極度嚴重。另外當警察推進防線時，即使面對只有記者的情況下，仍然以盾牌推撞，一名示威者被記者查詢有否被警察攻擊期間，立即被警員帶走，其他警員則要求在場記者離開。

協會續指，近期多次的遊行示威中，都有警員推撞甚至辱罵記者的行為，會方希望警方正視警權問題，尊重傳媒行業採訪權，維護新聞自由，保障大眾市民的知情權。

《香港01》正就事件向警察公共關係科查詢。

(李澤彤攝)

警員用盾推撞懷疑記者。(網上圖片) 另外，網上流傳一條片段，可見一隊身穿防暴裝備的警察，在彌敦道推進期間，用盾撞向一名身穿黃色反光背心的男子，傳出「嘭」一聲。該名男子隨即後退。在場其他人士則大叫「警察打記者呀!」然而暫未能確定該名男子屬於那間傳媒機構。