【光復屯門公園】逾百人暢遊屯門公園　阿伯跳地板動作稱唔係壞人

過去十多年屯門公園一直存在噪音滋擾的問題，近年更有作性感打扮的大媽於公園內勁歌熱舞，引來不少阿伯看表演，再向大媽打賞利是。敗壞的風氣令家長不敢帶小朋友踏足公園。屯門公園衛生關注組前日(6日)發起了「光復屯門公園」遊行，逾萬人於烈日當空下遊行抗議。平靜了一天的公園，昨天大媽再現身公園，公然收取利是。

今日，關注組再呼籲群眾，一同「暢遊屯門公園」，關注組表示，如遇噪音滋擾，會即時要求康文署發告票檢控。下午3時許，過百人響應行動，由西鐵屯門站出口前往公園。由於公園內暫時未見有人擺檔唱歌，只見不少阿伯在公園四處休息，一眾人圍著屯門公園散步，其間有人向參與者導賞平時大媽表演分佈的地方。而多部警車於屯門公園對面的天后廟候命。

逾百人響應活動，有阿伯向參與者展示報紙。（蔡正邦攝）

下午約4時半，早前與大媽一同熱舞、被網友稱之為「happy 伯」的阿伯出現現場，群眾大叫「派利是」，又叫happy 伯跳舞，他應眾人要求，數度跳舞，更表演招牌「地板動作」。happy 伯向眾人強調，「我唔係壞人，我唔係鹹濕，我（跳舞）係開心。」對於不時打賞跳舞的大媽，happy 伯指，「政府話派利是，我肯定派，政府話唔得，一毛錢我都唔畀。」

下午4時40分，一名身穿紫色上衣、紅色頭髮的中年女士出現，一名男子向她展示一封利是，此舉引來該名女士不滿，她疑似用手中的扇子，動手拍了一名男子的手數下，群眾不滿。涉事女子在近三十名警察的包圍下上了警車，在場記者追問警察是將該名女士拘捕亦或是如何，警方未有正面回答，只是指正在處理事件。警方亦帶走報案人、目擊者及受害人前往警署跟進事件。

阿伯應眾人要求，數度跳舞。（林振華攝）

happy 伯重現地板動作。（林振華攝）