【九龍區大遊行】警推翻冇證警言論　譚文豪﹕該警低水平處理事件

「警察執行職務係唔需要展示委任證！」灰色上衣的疑似便衣警員，在旺角清場時的一句咆哮，引起社會的質疑聲音，批評警員是否違反《警察通例》。警方發言人今晚回應查詢指，便衣人員在與市民接觸和行使警察權力時，必須表明身分及出示委任證；如市民提出要求，軍裝警務人員應出示委任證。立法會議員譚文豪指該名疑似便衣警員明顯違反《警察通例》，又指近日社會關注警察出示委任證的問題，該警的言論是「以低水平處理市民要求。」

該名身穿便服的警員高呼：「警察執行職務時，係唔需要展示委任證！」（讀者提供影片截圖） 本周日的旺角清場事件中，一名身衣灰上衣、卡其色軍褲，頭戴警察頭盔及配備警察盾牌的疑似便衣警務人員，向示威者大叫﹕「警察執行職務係唔需要展示委任證！」示威者立即大為起哄，要求他「講多次」。隨後再有一名白衣警員以大聲公稱﹕「市民要求警員展示佢嘅warrant card，如果我哋全部軍裝人員係執行緊職務嘅話，只需要一名警務人員，展示佢嘅warrant card！」他隨即取出委任證向示威者展示，「我身後嘅，全部警務人員，都係正規警務人員執行職務！」 該名疑身穿便衣的警務人員的言論，引起公眾質疑是否有違《警察通例》。香港01記者本周日晚上在彌敦道上發現有便衣警員沒有出示委任證。警方於晚上回應傳媒查詢，指根據《警察通例》，便衣人員在與市民接觸和行使警察權力時，必須表明身分及出示委任證。如市民提出要求，軍裝警務人員應出示委任證，除非情況不容許；或出示委任證會影響警隊行動及／或危及有關人員的安全；或要求不合理。

記者昨日在油麻地彌敦道發現有便衣警員沒有出示委任證。（香港01記者攝）

譚文豪﹕不用市民主動問 便應出示委任證

立法會議員譚文豪表示，該名便衣警員明顯違反《警察通例》，只要便衣警員接觸市民及行使警權，例如要求市民出示身份證，「唔需要市民主動問，佢（便衣警）必須表明身份同出示委任證！」近期社會不斷就警員出示委任證問題作討論，而該名警員仍說出該番言論，譚直指是「以低水平處理市民要求出示委任證。」

至於白衣警員提出只需要一名警員展示委任證，便代表所有警務人員，譚指出該警員說法正確，但僅限於全隊皆是軍裝警員，如身穿制服、配備警察裝備，但有便裝警員在內時，該便衣警便應出示委任證。至於警方回應指「情況不容許」、「出示委任證會影響警隊行動」、「要求不合理」等例外情況下可以不出示委任證，譚舉例指如果警員在追逐賊人時，要求警員出示委任證便是不合理要求。但在昨日的情況下，警民對峙，並沒有逼切性執法或阻礙執法的情況下，警員理應出示委任證。

譚文豪與警方對峙。（余睿菁攝）

警﹕記者勿「零距離」貼近警推進線

另外，昨日有多名記者採訪時被警方推撞，《香港01》記者亦被警肘撞。及至清場尾聲時，譚文豪與立法會議員區諾軒在示威者及警員間協調時，被警方不斷推進，議員及記者群不斷被推至向後退，險發生人踩人情況。警方回覆指，警方一直尊重新聞自由和傳媒採訪的權利，亦明白傳媒有需要拍攝警方驅散的過程，在可行的情況下，警方會派出警察傳媒聯絡隊提供協助，在不影響警方行動成效的前提下，盡力便利傳媒工作。但警方必需呼籲傳媒工作者，在採訪公眾活動或大型的示威活動期間，應以自身安全為上，在警方進行驅散時，切勿「零距離」貼近警察的推進線，以免發生危險。

任何人士如認為於警方處理任何事件時受到不合理對待，可向投訴警察課作出投訴，投訴警察課會考慮相關證據，按既定程序公平公正處理。

譚文豪﹕警不斷推進造成「零距離」

譚文豪指出，「零距離」並非議員及記者造成，他指昨日雙方本來保持安全距離，但警方不斷持盾推進，最終製造「零距離」的情況。他不斷要求警員後退，騰出空間讓大家散去，但不獲指揮官理會，反而步步進逼，「我都退唔到，身後全部係記者」，而記者亦未能後退。最終是身穿藍衣的警察傳媒聯絡隊從中協調，讓警防線後退，議員及記者方能回到行人路的安全位置。

他對於昨日情況表示不滿，已去信向投訴警察課作出投訴，包括投訴現場指揮官總警司漠視他已表明會後退，仍不斷作出推進行；以及有兩名警員不斷刻意以盾牌推撞他與區諾軒，直指「（兩警推撞）並無需要」，並已記下兩名警員的編號作投訴。