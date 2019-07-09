【逃犯條例】九龍灣連儂牆清拆前　警員疑接投訴後控：搵唔到尊嚴

連儂牆連日散落18區，惟九龍灣連儂牆被連夜清拆！網上流傳一段片段，疑該幅連儂牆被清拆前，有警員到上址查看，及後於講電話期間未知是否因處理連儂牆問題，與投訴方出現爭執，警員直言「你搞我地啲最基層有咩用啫？你要搞就搞啲高級啲啦！」、「我都想攞返樽鹽（尊嚴）啊！」。另一段網上片段及後，顯示連儂牆及後被兩名中年男女一手扯下，短短三分鐘連儂牆已被清拆，期間兩人更與拍攝者一度對罵。 記者今早（9日）返回九龍灣連儂牆位置，發現連儂牆被拆八小時後已重現牆身，打氣字句更貼滿隧道兩旁，有街坊表示連儂牆未有阻礙他人，牆上均是祝福說話，「想係負面嘅氣氛之下，有一啲正面嘅說話」。

網上流傳一片段，當時連儂牆仍未被清拆，便利貼貼滿牆身，兩名警員於上址查看，其中一名警員正在使用電話，疑因處理連儂牆問題與投訴方出現爭執。該名警員向電話一方指「我唔係發你脾氣，你咪寄封信、email去差館囉！」，於電話中表明自己的所屬隊伍，「你投訴第四隊有咩用？你投訴警務處長啊嘛！」「你搞我地啲最基層有咩用啫？你要搞就搞啲高級啲啦！」及後表示不欲與對方爭執下去，直指「我都想攞返樽鹽（尊嚴）啊，我搵唔到樽鹽（尊嚴）啦依家」。

「你搞我地啲最基層有咩用啫？你要搞就搞啲高級啲啦！」 警員

我都想攞返樽鹽（尊嚴）啊！ 警員

中年男女凌晨清拆連儂牆：「依到係中國地方！」

及後另一段於今日（9日）凌晨約一時許拍攝的網片顯示，兩名中年男女正在拆除位於該幅連儂牆，男子一手扯下整幅連儂牆扔在地上；另一名女子邊拆嚷「咩黎架呢啲」、「寫啲咩？」連儂牆的便利貼散落一地，該名男子更一度聲稱「警方嗌我地黎撕架！」拍攝片段的網民則邊拍攝邊指：「認住呢啲死廢老！」，雙方一度展開爭執，持手機的網民質問對方是否「收錢黎做野」對方及後否認，又指「依度係中國地方！」短短三分鐘內連儂牆已差不多被清除完畢。

記者今早到場視察，發現連儂牆已重現九龍灣。（黃偉民攝）

八小時後連儂牆重現隧道兩側 今早（9日）記者約9時半返回上址查看，一夜間被清拆的連儂牆已重現舊址，隧道兩旁牆身貼滿逾百張為港人打氣的便利貼上，更有「拆一貼十，休想滅聲」字句，又有以紙皮寫上的「連儂牆」三字；有街坊於現場準備紙、筆、膠紙等工具，方便其他人即場寫上打氣語句。 街坊：牆上聲音是訴求 街坊梁先生指今早重新貼上連儂牆為街坊自發行動，他於牆上留「不撤不散，香港加油」的字句，認為連儂牆被破壞「好小事」，指牆上的字句、聲音「係大家嘅訴求」。於九龍灣上班的施小姐則表示，今早特意上班前提早到來，認為牆上均是祝福說話，對他人未有構成影響，並非一件壞事，又指街坊為免阻礙牆上的地盤資訊，特意未在該處貼上字句。她續指，「想係負面嘅氣氛之下，有一啲正面嘅說話」，及後寫上「信念拆不走，香港人加油」、「希望公義可以降臨」等字句。

牆上貼上「拆一貼十，休想滅聲」字句。（黃偉民攝）