【逃犯條例】政總修復工程缺安全措施　工友無戴安全帽、圍封工地

下午香港01記未到政府總部對開視察，發現立法會對開位置，有職員在場展開維修工作，其間有工人身上戴有安全帶。（黃偉民攝）

工業傷亡權益會表示，近日接獲市民報告指，添馬公園有工人維修時未有做好安全措施。（工業傷亡權益會於facebook專頁圖片）

工人安全帶的繩索 未有扣在鐵架

7.1有示威者衝擊立法會，大樓多處嚴重損毀。今日（9日）下午香港01記者到政府總部對開視察，發現立法會對開位置，有職員在場展開維修工作，其間有工人身上戴有安全帶，但是安全帶的繩索未有扣在鐵架，形同虛設。至於施工地對開，亦未有圍封及加設欄杆等情況。

工業傷亡權益會：工人維修時 未做好安全措施

工業傷亡權益會於facebook專頁表示，近日接獲市民報告指，添馬公園有工人維修時未有做好安全措施。據圖片可見，該個工作位置離地超過兩米，其間工人危站A字梯頂彎腰工作，附近沒有穩固工作台，而工人身上未見佩戴安全帽、身上亦未綁上安全帶。

工權會：呼籲大眾監察、記錄不安全工作行為

另外，有工人政府總部進行維修時，他們選用相對安全的機械升降台，但施工路段無明確圍封工作範圍，以預防其他人行近。工業傷亡權益認為，萬一工作期間不慎掉下物件，將對附近工友或路過的人造成危險；工權會亦呼籲市民及工友，監察及記錄不安全工作行為，並向勞工處作出舉報。