水警海關鐵篸洲打擊走私活動　檢520萬元燕窩及電子產品

海關聯同水警小隊昨日聯手打擊走私水貨，檢獲520萬燕窩及電子產品。香港海關海域調查組及水警小艇分區今日（9日）舉行記者會，公布昨日（8日）於反走私聯合行動中在西貢鐵篸洲截獲63箱價值520萬的走私貨物，當中包括大量燕窩、智能電話和平板電腦等。

行動中共檢獲63箱貨物，總值520萬，當中包括85公斤燕窩、2,600部智能電話、1,700部平板電腦、700隻智能手錶，及4,500件電子產品。(林振華攝)

香港海關海域調查組及水警小艇分區以情報主導及經過一星期監視及部署後，於昨日下午在鐵篸洲一帶進行反走私行動，晚上7時發現6名懷疑走私客將走私貨物搬上兩艘纖維艇後打算離去。水警見狀立刻上前制止行動，私梟知事敗立即棄貨，驅船逃走。水警沿途追捕，一度追近走私艇至距離50米左右，海關人員稱，駕駛纖維艇的舵手對現場海域十分熟悉，因追截過程中，舵手嘗試誘導水警駛往多礁石和淺灘等危險海域地帶，企圖將船上的人放上岸逃走，水警小艇隊迫近纖維艇，令他未能成功搶灘登岸，惜最終快艇逃離香港海域，往大陸海域逃去。

行動中共檢獲63箱貨物，總值520萬，當中包括85公斤燕窩、2,600部智能電話、1,700部平板電腦、700隻智能手錶，及4,500件電子產品。

今年第10宗涉及電子產品的走私案

水警小艇分區指揮官周信偉稱，是次案件是2019年的第10宗涉及電子產品的走私案，共檢獲總值4200萬元的電子產品。是次案件中亦檢獲燕窩，周信偉稱，去年只有一宗案件及燕窩走私，但截止今年7月，已有4宗走私案涉及燕窩，總值600萬元。

由於涉事的走私快艇和涉嫌走私的不法之徒逃往大陸海域，水警表示將會繼續密切監察及追蹤直至疑犯落網。香港海關海域調查組指揮官梁耀文呼籲市民切勿以身試法，走私貨物是嚴重罪行，干犯有關罪行罪成最高能判罰200萬和入獄7年。