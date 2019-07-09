【逃犯條例】沙田圍連儂牆舌戰藍絲　泛民區議員遭踢心口

今日下午在沙田圍站A出口對開連儂牆，一名懷疑「藍絲」中年漢途經指罵義工「破壞香港」，獨立泛民沙田區區議員丘文俊與之理論，中年漢一度「敗走」後折返，推倒並踢向丘文俊心口，離開時遭街坊阻截。丘文俊心口留下紅印，於威爾斯親王醫院驗傷。

丘文俊在沙田圍站外連儂牆位置遇襲，警員到場調查。（丘文俊提供圖片）

沙田區區議員丘文俊表示，早前有街坊發起在沙田圍站A出口對開設連儂牆，他近日均到該處整理物資及擺放長桌方便市民填寫心聲。今日傍晚近6時，一名孭背囊中年漢途經連儂牆時，大罵「你地呢班垃圾 、暴徒，搞亂香港 」、「暴徒」，丘文俊與之理論，雙方曾互罵粗口，中年漢曾用手指「點」丘文俊頭部及推其身體，「我覺得佢挑釁我」，惟對方因「嗌唔贏」離開，丘文俊遂繼續蹲在連儂牆前貼便條。詎料中年漢突然折返，從後側將丘推跌，丘即時以右手支撐身體，中年漢再起腳踢向丘心口，得手欲逃走，丘捉住其背囊，多名街坊合力阻止中年漢離開。警方到場調查，並拘捕涉案中年漢。

男子涉普通襲擊被捕。（網上圖片）

丘文俊心口位置瘀紅，「佢踢過嚟好應，當時好似畀火灼痛」，他正在威爾斯親王醫院等候驗傷，然而「比起示威者畀警棍亂毆，算係小事」，他指連儂牆是最和平、最「和理非」的抗爭手段，亦曾有持不同意見者經過「眼超超嘴藐藐」，指罵幾句，首次遇到襲擊，他譴責涉案男子的行為，指是「真正的暴力」。

警方指，下午6時許接獲報案，一名男子於沙角頭被一名男子毆打，傷者被送往威爾斯親王醫院治理，警方拘捕施襲者，涉嫌普通襲擊。