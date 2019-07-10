【毒狗狂徒】疑狗糧混毒藥　坪輋五犬死兩昏迷　屋主灌水洗胃救犬

打鼓嶺坪輋路疑有毒狗狂徒！今早六時許，打鼓嶺坪輋路屋主孔先生，發現十多隻愛犬疑中毒，於是灌水幫狗洗胃，九隻獲救，不幸4犬死亡及3隻昏迷，其中1隻經搶救後最終仍是不治，事件共造成5隻狗狗死亡。其後孔先生於住所附近，發現懷疑混入毒藥的狗糧，他指近月捲入租務糾紛，未知兇手動機。警方重案組接手調查，暫未有人被捕。

屋主孔先生報案指發現狗隻昏迷，懷疑有人毒狗，於是報警。證實有四隻狗當場死亡、三隻受傷及一隻獲救，其中一隻經搶救後最終仍告不治。

對於今次懷疑毒狗事件，孔先生指不排除有人於平價狗糧，加入強烈毒藥。 打鼓嶺四隻狗疑被毒殺 三犬獲救 今日（10日）早上六時許，打鼓嶺坪輋路大埔田村一間鐵皮屋，51歲屋主孔先生報案指發現狗隻昏迷，懷疑有人毒狗，於是報警。警員及愛護動物其後，狗主將愛犬屍體運上愛協車輛。「今朝啲狗嘈得好緊要，一起身見到啲狗打晒震！」協會人員接報到場，證實有四隻狗蒙豬、星仔、嘟嘟及coffee當場死亡，有三隻受傷及兩隻獲救，其後一隻狗狗亦搶救無效身亡。至上午約十時，打鼓嶺重案組到場調查案件。案件列作殘酷對待動物，交由邉界警區重案組跟進，暫未有人被捕。 發現愛犬異常 立即用水幫狗洗胃 狗主孔先生表示，他本身養了17隻狗。今早約6時10分，孔生到花園準備清理糞便，發現兩隻狗突然衝入屋好驚兼震抖及嘔白泡。他即衝出去為狗急救，立即幫另外九隻狗用水洗胃，牠們幸好沒有大礙。可惜仍有四隻分別５至８個月大的唐狗死亡。孔生指，狗隻屍體有發脹，他認為愛犬是被毒死。 街頭救起流浪狗 視狗仔為親生兒女​ 孔先生稱之前救40隻狗，不過於另一地方因「狗瘟疫」去世。他指自己亦非開狗場，而是於街頭救起流浪狗，牠們主要於屋內廚房及狗房生活。孔生表示，他視狗仔為親生兒女，「狗仔絕對係無辜，佢哋冇反抗力，咁樣畀人毒死，真係好無辜！」對於今次懷疑毒狗事件，他不排除有人於廉價狗糧，加入強烈毒藥。

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近月捲租務糾紛 業主不願付維修費

「同佢講過有咩上法庭，呢間屋好多嘢要維修，冇理由租客畀！」孔先生租住上址單位近三個月，兩層樓房月租為12,500元，近月他亦受到業主逼遷。他認為，事件絕大理由涉租務糾紛，而單位在新居入夥的時，已發現有地方需要維修。為維修師傅的孔先生指，業主不願意付維修費，他自付四萬元的維修，用作代替租金，但業主認為他沒有付租金。孔先生稱，不排除有人因此報復。

愛協：三隻存活的狗 已送愛協中心救治

愛護動物協會發言人表示，今早約六時半，愛協督察接獲警方通知，坪輋有狗主發現家養的狗隻有異常，懷疑遭人放置毒餌，於是報警求助。愛協督察到場協助，共有七隻唐狗懷疑中毒，其中四隻已死亡。已經死亡的狗隻分別是忌廉色唐狗雄性、忌廉色唐狗雌性、黑色唐狗雄性及黑啡色唐狗雌性。

而存活的是黑色唐狗雄性、啡色唐狗雌性及啡色唐狗雌性，三隻狗均有晶片。目前，警方已經將事件列為懷疑虐待動物，將會進行調查。愛協督察現正將三隻存活的狗隻送往愛協中心救治，屍體將待警方安排送往漁護署化驗。