【逃犯條例】多區連儂牆遭破壞　無懼滅聲　網民：再貼過，怕什麼

一張小小的便利貼，道盡市民心中對逃犯條例的心聲，無數張便利貼聚在一起，彰顯港人對反修例的決心，18區的連儂牆遍地開花。繼九龍灣、大埔的連儂牆被人蓄意毀壞後，上水、東涌、深水埗的連儂牆亦被人破壞，更有人疑於東涌的連儂牆上小便。連儂牆屢遭破壞，引來市民的不滿，有網民稱「滅聲係唔代表事情無發生過」，不少網民表示會「拆一掛百」。

反修例連儂牆於18區散落。（資料圖片）

今早6時許，有網民於一個屬東涌地區人士的Facebook 專頁上載圖片，表示位於東涌巴士站的連儂牆被破壞，字句被撕走了，滋事份子更疑似於張貼便利貼的心意卡上小便。網民強烈譴責「兇手」，並留言指，便利貼被撕走會再貼，「拆一掛千」，不會放棄。

除了東涌，上水中心對開天橋的連儂牆亦在一夜之間遭人惡意毀壞。原本掛在天橋鐵欄上的心意卡，被扯下來丟在地上，而打氣字句亦被撕爛，網民稱「上水人誓不低頭！」，毀壞了一道牆，會再起一道牆。

石峽尾邨通往深水埗方向的隧道內，原本有一道載滿市民心聲的連儂牆，一夜之間，字句不見了，只剩下「石峽尾連儂牆」數字。對於心意被撕走，網民絕不放棄，紛紛留言，「再貼，反正心聲一張Memo寫唔哂」、「再貼過，怕什麼！」、「撕一貼十」，更稱會令連儂牆再現。

石硤尾連儂牆上的心意字句不見了。（香港突發事故報料區圖片）

「連儂牆」於2014年雨傘運動中承載著市民對民主普選的心聲，張貼了成千上萬張寫滿心聲的便利貼，成為雨傘運動時的重要地標之一。是次的反修例連儂牆更於18區散落，讓示威者貼上色彩繽紛的便利貼，表達對民主的訴求。