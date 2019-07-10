【逃犯條例】辦事處變連儂牆　議員葉興國稱無施壓清牆只聯絡公關

九龍灣連儂牆昨日凌晨遭人大肆破壞，惟在8小時內連儂牆又重現隧道兩側。連儂牆所在位置為東九龍文化中心地盤的圍板，網上流傳指，當區區議員葉興國曾施壓要求地盤將連儂牆清拆，此舉引來一眾市民不滿。今日凌晨，他位於淘大花園的議員辦事處門口大門被貼滿五顏六色的便利貼，形成一道「連儂牆」。葉興國今早就事件出澄清信，稱自己絕對沒有向地盤高層施壓。

葉興國位於淘大花園的議員辦事處門口大門被貼滿五顏六色的便利貼，形成一道「連儂牆」。（網上圖片）

葉興國今早就事件出澄清信，稱自己絕對沒有向地盤高層施壓。 網上平台連登有帖文指，葉興國昨日向東九龍文化中心地盤施壓，要求地盤工人將連儂牆清拆，惟地盤高層拒絕，要求葉興國自己清拆，惟他拒絕。帖文又指，葉興國其後不斷要求地盤承辦商公關跟進事件。 網上帖文一出，引來網民的不滿，今日凌晨，有人前往葉興國議員辦事處，並在辦事處的玻璃大門上限貼便利貼，見到門上有「香港人加油」、「一票不投建制派」等字句。 葉興國今早就事件出澄清信，稱自己絕對沒有向地盤高層施壓，只是曾直接聯絡地盤的公關人員。信中又提及，自己是收到居民投訴，作為區議員有責任向地盤反映事件。

至於市民轉而在議員辦事處外張貼便條貼，葉興國表示不會與市民起正面衝突，「咪由佢黏囉，義工會幫手清除㗎啦，街坊都會主動清除。」相信街坊對於種種行動都放在眼內。（陳蕾蕾攝） 《香港01》記者今日下午到議員辦事處訪問葉興國，葉興國否認向東九龍文化中心地盤高層施壓，重申自己由此至終只聯絡過公關羅小姐，以及因羅小姐受傷而找過她上級林先生一次，並沒有額外向地盤施壓要求處理連儂牆，直指「我夠膽向天發誓，一定冇呢樣野！」他強調若地盤方或其他人土有相關懷疑，理應提出證據，自己能保證絕對沒有聯絡其他人士在昨日（9日）夜晚拆掉連儂牆；亦不認識昨晚清拆連儂牆的中年男女。 他表示對地盤方面如何處理事件不太清楚，但建議「要清夜晚先做，唔好日頭做」，以免早上多人時出現衝突。他又表示，如再遇街坊如遇街坊投訴會建議他們直接聯絡地盤，「我打電話又上鋼上線架啦！」又表示經過該處亦會故意繞路不進入，「以免引起不必要衝突。」日前有警察於連儂牆前疑接到投訴，一度情緖激動大呻「搵唔到樽鹽」，有網民請測與男警通話的正是葉興國，他表示當時已經進入夢鄉，投訴與他無關。 被問到如何看待連儂牆時，葉興國表示尊重市民表達意見的自由，但他收到部分區民的投訴，指連儂牆使他們上班和出入的通道受到阻礙，故他便在昨日早上聯絡警方、地盤以及相關部門商討如何處理情況，但詳細如何處理他則表示沒有參與其中，重申尊重市民表達意見的自由，「平時冇問題，但返工放工時間好逼，過唔到。」 至於會否擔心再遭人在辦事處門外貼上便條貼或其他表達不滿的行為，葉興國坦言現在正值「風頭火勢」，無論做甚麼和發表甚麼意見都會招來部分市民責罵，故亦無法控制，只能做好本分，處理所有區民的意見和投訴。

東九龍文化中心地盤承辦商禮頓指，不方便就事件作出評論。

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張小姐表示，昨晚特意畫畫感謝「連登仔」及「港女」，認為兩者在此次運動均出了很多力，例如文宣工作等等，她表示若許可希望到每區連儂牆貼上複印的手繪。對於連儂牆日前被撕下，她表示「好震撼」、但認為「香港人力量好大」，連儂牆很快便可重建。

連儂牆早前被清拆，於九龍灣上班雷小姐批評「基本嘅良心都冇」，可以不支持但不應該拆掉。她表示清拆前亦有貼便利貼，今天午飯時間特意前來重貼，對於連儂牆一夜重建，她表示「睇到香港人幾團結，應該抗爭到底。」對於有區議員指收到投訴認為連儂牆阻街，她表示「工程唔會整出面」，如果認為中間柱躉阻街「咁要話係條橋問題！」