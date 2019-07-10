【逃犯條例】百警大埔「連儂隧道」撕紙　警：移除單張作搜證之用

近日全港各區均出現「連儂牆」，包括大埔火車站旁邊行人隧道。今日（10日）凌晨零時許，有網民發現有大批軍裝及便衣警員帶備盾牌，走入隧道大埔火車站旁的「連儂隧道」，並撕走貼有警員個人資料的紙張。警方回應查詢指，張貼單張可能干犯《個人資料(私隱)條例》第64條，因此移除載有警員個人資料的單張作搜證之用，而被披露的個案或會轉交個人資料私隱專員公署跟進。

警方回應查詢指，於7月9日晚上發現大埔墟車站外一隧道的牆上，貼有數十張印有警務人員個人資料，包括警員姓名、編號及住址的單張。由於張貼這些單張可能干犯《個人資料(私隱)條例》第64條，披露未經資料使用者同意而取得的個人資料，警方遂於今日（10日）凌晨約零時30分派員移除載有警員個人資料的單張作搜證之用。

警方指，一般而言張貼這些單張可能干犯《個人資料(私隱)條例》第64條，披露未經資料使用者同意而取得的個人資料；或《刑事罪行條例》第24條禁止某些恐嚇作為；或《公眾衞生及市政條例》第104A條禁止未經准許而展示招貼或海報等。警方亦會考慮把涉及警務人員個人資料被披露的個案轉交個人資料私隱專員公署跟進。

被張貼個人資料的警員，懷疑於旺角與示威人士互罵及要求「隻揪」，被網民起底後得知家住大埔區，故有網民將其資料打印後，在大埔「連儂隧道」內張貼。