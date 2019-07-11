【逃犯條例】九龍灣連儂牆義工遭連環拳毆頭　被捕男：你都幾硬淨

九龍灣「連儂牆」發生流血事件。凌晨近1時，據報一名中年男子，走到九龍灣地鐵站對開，由市民自發的「連儂牆」挑機，期間打傷3名義工。據其中一名義工提供的片段所見，涉事為一名身穿灰色衫的中年胖漢，操流利純正廣東話，當中夾雜純正廣東口。

據知片段開始拍攝之前，該名男子早已動操，打傷一個年長義工。其他義工見狀立即將其圍住。該名男子反而打電話報警，向警方稱「我姓黃，被15個人圍住，好驚，快啲派差佬嚟」。

該名男子與警方通話完畢後，被其他義工追問打人之事。灰衫胖漢自言自語地道：「一下都捱唔到，點搞革命呀？」隨後質問一名年輕義工「識唔識」，繼而雙手擺出姿態準備打架。義工沉住氣未有理會，卻突然遭該灰衫男子拳打面部，不停說「你要唔要呀？」前後拳打該義工多達10次，同時又著其他人「快啲影！」又自稱，「我飲醉咗呀，做乜都得，拮你兩刀都得」。最終義工倒臥地上，卻又重新爬起來。期間，另一名義工亦被拳擊傷及。

其他人欲阻止胖漢，卻又被臭罵；但他竟「識英雄重英雄」，向被打幾拳的義工說：「吖，夠硬淨，我同你傾！」惟被打義工沒有作聲，繼續用身擋住，阻止灰衫男離開。

灰衫男繼續「發癲」，不停大叫：「搞咩革命呀？[呢啲乜X嘢來?後生仔唔X係咁做嘢呀!你洗過碗未呀，煮過飯未呀，養過家未呀?」有義工應道：「有！」他則繼續鬧：「你返咩工呀？」該義工則回應：「關你X事咩」。

該男子又繼續胡亂走動，不時撕下貼在牆上的便利貼(MEMO紙)，又將手上的長傘拋高，差點擊中一名女子。不知其所為何用意，只稱「甩手咋」。未幾，警員接報到場，將該名男子帶上警車。而幾名傷者則由救護員治理。

警方稱，於凌晨零時46分接獲一宗襲擊傷人案，現場位置為牛頭角道77號對開天橋底。初步拘捕了一名男子，涉嫌「襲擊導致他人身體實際傷害」。另有3名人士受傷。

身穿藍衫的義工被灰衫男打多拳不還手，最終倒地。

涉打人男子被警員帶走。