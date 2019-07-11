【逃犯條例】大埔連儂隧道或消失？　地政飭令周五前停止佔用土地

十八區當中最具規模的大埔「連儂隧道」，昨晚(10日)起，牆上除了寫滿打氣字句的MEMO紙之外，卻多了十多張來自地政總署的告示。該告示以中文及英文寫成，當中，中文部份寫道：

連日來在全港各區、讓市民發聲的民間自發「連儂牆」，除了引發出昨晚油塘的不同政見市民衝突、以及九龍灣「革命肥叔」連環拳打義工的流血事件外，或有「連儂牆」需要完結歷史任務。

現公佈，依據上述條例第3條指定的當局現飭令不合法佔用位於大埔沿大埔墟港鐵站外附近行人隧道編號NS142，NS142A，NS156，NS157的欄杆及附近行人道欄杆附近的未批租土地的情況在二零一九年七月十二日之前停止。

單車上亦有地政總署的通知。(賴南秋攝)

根據告示的附注，列明「可按當局認為適合的任何方式，將該財產或構築物拆掉或作其他處理。任何人在無合理辯解下未有遵照本通知所飭令者而停止佔用情況，可因觸犯該條例第6(4)條而被定罪。

翻查該條例的罰則，任何人如犯第(4)款所訂罪行——(a)在該人首度被裁定犯該罪行時——可判處罰款$500,000及監禁6個月，如屬持續的罪行，則可就罪行持續期間的每一日，另處罰款$50,000；及(b)在該人其後每次被裁定犯該罪行時——可處罰款$1,000,000及監禁6個月，如屬持續的罪行，則可就罪行持續期間的每一日，另處罰款$100,000。

除了地政總署外，日前動用逾百防暴警，撕去約30張印有警員資料的海報；據知，亦曾有食環署人員到隧道視察，但未有要求清除紙張。另根據《公眾衛生及市政條例》規定，除非獲得當局准許，任何人在政府土地展示或張貼招貼或海報，即屬違法，違例人士最高可被判罰款$10,000及每日罰款$300。

不過，地政總署的通告是否針對「連儂牆」的貼紙，暫不得而知。《香港01》記者到場視察，除了牆壁外，擺放在隧道內的單車，亦被有關人員貼上相同的通知。