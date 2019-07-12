【逃犯條例】大埔連儂牆被撕　街坊阻止被打　香港仔遭火燒便利貼

連儂牆於香港各區遍地開花，同時亦不斷遭人破壞。今晚8時許，大埔「連儂隧道」疑被人刻意破壞，有街坊上前阻止時被對方打至骨折，傷人者逃去。另外，晚上10時許，香港仔湖南街巴士總站附近有人黠火燒便利貼，有街坊發現即時喝止報警，警員到場拘捕一名涉縱火男子。

網上流傳片段，今晚（11日）近8時，大埔有兩名男子於「連儂隧道」將一面約2米乘1米、貼滿便利貼的紙張撕下，現場一名男街坊懷疑看不過眼，上前與對方理論，其後雙方有肢體踫撞，涉撕紙的男子不斷用拳頭打該名街坊，雙方拉扯，另一名男子更加入混戰，一起襲擊該名街坊。

（Facebook大埔運頭塘社區主任黃兆健專頁相片）

現場有街坊見狀，馬上阻止將三人分開，並稱「唔好打交」，此時，被指打人的男子用手指指向該名街坊稱「你係咪中國人黎㗎！」，現場多名市民舉起手機並將滋事兩名男子包圍，大叫「唔好走啊！你郁手先㗎！」有市民向他們稱「你撕還撕，唔好打人」之後兩名男子繼續於隧道內用手掃下便利貼，現場多名市民不斷指罵兩男「走啦！」兩名男子之後往大埔墟站方向離開。

大埔運頭塘社區主任黃兆健於社交網站表示，懷疑被打男街坊送往醫院檢查後，證實手部骨折，需留院治理，稍後會再進行手術治理。警方表示，事件中暫時未有人被捕。