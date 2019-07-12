【連儂牆】地政食環跨部門清一部違泊單車　未損大埔連儂隧道標語

反對《逃犯條例》修訂行動散落香港各區，市民自發於公共空間設置「連儂牆」發聲。日前地政署在大埔連儂牆貼出告示，飭令停止不合法佔用土地行為，市民擔心與署方有意清除連儂牆。限期屆滿，八名跨部門政府人員到大埔墟港鐵站行人隧道執法，清理一部違規單車，並撕走地政告示後離開，未有處理大埔連儂牆。

8名跨部門政府人員到大埔墟港鐵站行人隧道執法，清理違泊單車。(賴雯心攝)

大埔區議員任啟邦表示知悉今早食環署、地政署、民政署以及警方到大埔墟港鐵站行人隧道清理單車，於是聯同數名民主派議員到場監察，擔心政府清理大埔「連儂牆」，亦擔心市民「因小誤會發生大衝突」於是到場了解。他表示政府聯合行動過程十多分鐘，清理一部違泊單車，以及撕下地政告示，人員沒有清理市民留言便離開隧道。

大埔區議員任啟邦聯同數名民主派議員到大埔墟港鐵站行人隧道監察清理單車行動。（賴雯心攝）

任指出大埔墟港鐵站行人隧道向來為單車違泊黑點，政府定期跨部門前往清理單車，地政署根據土地(雜項條文)條例執法、食環署外判工人負責剪鎖，並由民政署人員紀錄，警方則維持秩序，「過往都係咁做，今次冇多咗人或者多咗部門。」

他理解《逃犯條例》修訂打撃市民對政府信任，但指出大埔墟港鐵站對開行人隧道管理權分散，地上垃圾或垃圾桶由食環署管理，欄杆雜物由地政管理，據其了解隧道天橋包括牆壁由路政署負責，希望政府讓市民以「連儂牆」表達意見。

一名自稱警察後勤的男子指罵隧道內人士，警員接報到場調停。（賴雯心攝）

一名自稱警察後勤的男子及數名女士指罵隧道內人士，警員接報到場調停。男子後來稱自己為機電署職員，負責修理警車，批評連儂牆便條紙妨礙別人閱讀路牌。另一名男子報警懷疑有人冒警，警方到場處理事件。

大埔居民何先生表示反對《逃犯條例》修訂的港人，過去舉行遊行集會被批評「阻住搵食」，示威者佔領立法會亦遭譴責，感嘆「小小貼memo紙都容許唔到，好可悲。」