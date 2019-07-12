【逃犯條例】網民油塘設連儂牆　休班警影正面照遭追罵

油塘過去兩日爆發多場「連儂牆」衝突事件，當中懷疑涉及退休警員及休班警員，企圖趕走及襲擊設置連儂牆的青年。網民發起今晚（12日）「全民貼爆memo（便利貼）油塘警察宿舍」行動，在油塘港鐵站A出口集合設連儂牆。油塘居民協會向住宿舍警員發出通告指，警方會在油塘區加強警力， 並會在油塘各座紀律部隊宿舍外加強巡邏。該訊息亦呼籲警員要「沉住氣」，勿與市民有正面衝突。 晚上9時，近百人在港鐵油塘站A出口外聚集，有人拉起白色橫額重建連儂牆，氣氛大致平和。至晚上11時，一名疑似休班警拍攝在場人士的正面照，被市民包圍追罵，又要求他出示委任證，有女子嘗試阻截他離開時被撞跌在地上。該休班警在同僚護送至工業區後登上的士離開。

昨日（11日）凌晨在油塘地鐵站外，有三名中年男涉襲擊設置連儂牆的年輕人，至少兩人被捕，包括一名退休警員；前日（10日）亦有青年在油塘大本型商場對開貼連儂牆，被疑似休班警罵「請你躝，躝屍趷路！」及「你睇你個樣都成隻狗咁」。

有網民發起今日晚上8時「全民貼爆memo油塘警察宿舍」，並在油塘地鐵站a出口集合。警隊內部隨即因應事件作出安排，油塘居民協會亦向居住於油美苑、高翔苑的警員發出通告，指與觀塘警區接觸後，今晚會有足夠警力在油塘區執行人群管理行動，並會加派警員在油塘各座紀律部隊宿舍外巡邏，以保障警員及其家屬出入大廈的安全。

油塘下午有警員加強巡邏。(余睿菁攝)

而通告又指市民將會在鯉魚門商場一樓通道設立連儂牆，估計晚上9時至11時會有大量人流，造成上址擠迫情況，故協會建議居住油塘的警員及其家人在上述時間盡量使用一樓停車場，避免與該班市民有正面接觸。通告又指﹕「大家都有身同感受嘅感覺，畀人踩上門及挑釁係唔好受，但大家一定要沉住氣」，並指為工作及家人，應避免與該批市民有正面衝突及有過激行為。

下午4時許，香港01記者到油塘一帶視察，港鐵站對開的連儂牆已被拆走，並到鯉魚門商場一樓天橋一帶巡視，未見有連儂牆的字句或市民，只有「不要貼非法宣傳」的標語，並有警員巡邏，截查可疑人士的身份證，有警員指只是加強巡邏，留意有無特別事件。至晚上7時，油塘站A2出口有大量警車戒備。晚上7時45分，A2出口暫未見有任何參與行動人士。

參與活動人士在油塘港鐵站外，以舊橫額的白色底部設置連儂牆。(余睿菁攝)

近百人油塘站外建連儂牆

晚上9時，陸續有參與活動的人士在港鐵油塘站A出口外聚集，現場有多達數十人，有人拉起白色橫額，不少街坊貼上寫有訴求的便利貼，參與活動的人士讀出便利貼上的訴求，並稱﹕「我哋好和平，唔好打到我哋甩骹呀！」現場有人大叫五大訴求的口號。至晚上9時20分，一名赤膊男子現身，他手持一罐疑似啤酒，批評連儂牆是「無謂嘢」，有參與活動人士稱﹕「唔好理佢啦！」其後有便衣警員將該名男子帶走。

晚上10時10分，現場再度爆發罵戰，數名中年男子不滿連儂牆字句，其中一人大叫﹕「本身係中國人嚟架嘛！」參與活動人士反駁﹕「香港人呀！」中年男子仍不斷喝﹕「同我講政治個啲嘢，你都傻架真係！」該名中年男子由便衣警員護送及帶走，穿過油塘港鐵站，經另一個出口送至油麗商場。

及後至11時，兩小時前曾出現的赤膊醉酒男子再度出現，並指罵在場人士，結果不斷被喝﹕「走啦！」多名便衣警員再度將他帶離現場，惟他一度掙開警方的手，並稱自己不滿參與活動人士，又向便衣警表達意見﹕「我有人生自由嘛？」「我知你哋為我好呀。」「唔係撐差佬，我都唔鐘意差佬。」「一國兩制五十年不變，成日搞埋啲無謂嘢」。

活動人士自行拆下連儂牆保管

近11時30分，在場人士將其中一幅貼滿便利貼的橫額拆下，並開始自行清拆貼在樑柱上的便利貼，但留下以紙板搭建的一幅「油塘連儂牆」。在場人士指，因不想留下便利貼增加清潔工人的負擔，並指會將「流動連儂牆」帶往周日沙田區遊行。

一名孭背囊的男子疑似休班警員，並拍攝在場人士的正面照，被大批在場人士追罵。（余睿菁攝）

+ 5 + 4 + 3

疑似休班警拍攝活動人士惹衝突

至11時35分，一名背有紅色背囊的男子疑在現場拍攝一名在場人士的正面照，被在場市民追罵，質疑他是警員，「唔係咪講囉，又唔敢認呀？」該男子逃入油塘站，仍被大批人士包圍，並要求出示「委任證！」他最終承認自己是警員，但當時並不是執行職務。

一名女子嘗試阻截該名疑似休班警員離開時，疑被撞跌在地上，在場人士大為不滿，「唔好畀佢走，唔好畀佢入閘！」該名疑似休班警在多名便衣警及軍裝警員護送下離開，在場人士不斷向他講粗口，又罵﹕「撞倒人唔使道歉呀？」並不斷在茶果嶺道上追逐該批警員，警民曾爆發罵戰。該名疑似休班警被護送至工業區後登上的士離開。其後，軍裝警員在在場人士的指罵聲中登上警車。

該名被撞跌的女子接受香港01訪問時表示，當時聽到有便衣警員拍下女子的全身，便追上前質問他拍攝動機。隨即有數名沒有出示委任證的便衣警員到場護送他離開，女事主則被其中一名便衣警員撞跌在地上，後腦腫傷，但該批警員未有停下來了解，但有見習醫生及港鐵職員上前協助。她表示不會到公共醫院求醫，因為擔心警方拘捕。另一名男市民指，他追逐該名拍攝照片的便衣警時，並沒有對警員作出恐嚇言論，只是隨人群追逐，卻被一名軍裝警員喝止﹕「除口罩呀！」又稱要押他離開，並扯走其口罩。男市民質疑﹕「連向街帶口罩都唔得咁。」並認為警員濫權。他指當時未有記下該名警員的編號，故未能作出投訴。

凌晨零時，油塘站對開仍有近百人逗留，有撐警人士與在場人士爆發罵戰，也有人高呼﹕「尾班車啦！」著大家和平散去。凌晨0時40分，現場只餘下十多人。

現場有數十人聚集。(王譯揚攝)

居住在新界西、首批到場參與活動的錢女士表示，有學生早兩日因油塘連儂牆而被人恐嚇，擔心今日會再發生同類情況，故到場支持學生。她贊成五大訴求，又指林鄭月娥冷血，漠視香港人生命。她並沒有策劃或任何計劃，亦相信其他人只是自發行動，「呢啲（連儂牆）係死物嚟」，人的生命更為重要，故即使有人到場破壞亦不會阻止。她亦批評一些支持修例或撐警人士以暴力對抗學生。