【連儂牆】婦人大角咀「踩牆」　memo紙筆冇晒　涂謹申助理報警

因反修訂《逃犯條例》而衍生的連儂牆，於全港多區「遍地開花」，連日來觸發多宗市民之間的衝突。大角咀雖未有出現如大埔連儂隧道般壯觀的「memo海」，但據悉民主黨立法會議員涂謹申，將其置放於大角咀道行人路鐵欄的個人宣傳橫額，化作臨時連儂牆，並提供筆及便利貼，供市民填寫訴求。惟昨日（12日）傍晚，一名婦人破壞連儂牆後拂袖而去，筆及便利貼盡失，驚動警方到場。

+ 2

據網上流傳的片段可見，一名戴眼鏡、身穿白裙的婦人，將貼於橫額上的透明保護膠套連同memo紙一併撕走，並稱：「搞到我冇路行呀，我70幾歲呀！」拍片女子其後詢問撕紙婦破壞連儂牆的因由，她回答：「我喺呢區（大角咀）住，我保護返我呢一區，妳納咗幾多年稅呀？我納咗39年喇！」

期間，另一名戴眼鏡、操鄉音的中年婦亦聲援撕紙婦：「支持妳呀，阿姐妳做得好。」更反問拍片者「妳係咪中國人呀？妳走狗嚟呀！」撕紙婦更稱拍片者「成隻雞咁呀你，做雞都嫌妳老呀！」她破壞連儂牆後，將手中已變廢紙的memo紙等垃圾，強塞入拍片者手中稱「送俾妳呀！」隨即拂袖而去。拍片者反駁：「妳咁樣塞垃圾落人哋度罰千五蚊㗎喎！」她聞言更重新將地上的垃圾檢起，塞入拍片者的手袋中，在場有人見狀稱：「捉住佢（撕紙婦）呀！」

據了解，涂謹申的姓曾（29歲）男助理聞訊後，報警求助。警方證實接獲相關報案，事發於昨傍晚6時44分，曾報案指放於大角咀道113號對開的4枝筆及少量便利貼不翼而飛，總值約40元。警方到場調查後，將案件暫列「盜竊」處理，交由旺角警區刑事調查隊接手跟進，暫未有人被捕。