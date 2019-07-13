【光復上水】警護送水貨客爆衝突揮棍噴椒　示威者掟雜物設防線

「光復上水」遊行在下午3時半開始，隊頭未有按照不反對通知書上劃定的路線而行，有警員三度以大聲公向隊頭作出警告，但不獲理會。遊行過程和平進行，大會宣佈遊行結束時，有水貨客向示威者指罵，雙方口角，警方疑護送水貨客離開，引發示威者不滿，警民爆發衝突，警方出動胡椒噴霧及警棍，示威者投擲雜物。其後警方出展盾築防線，而示威者以水馬、圍欄作障礙物，不斷進逼警方防線。

遊行路線偏離不反對通知書的原定路線，警方三度派員以大聲公作出警告惟不獲理會。(黃偉民攝)

北區水貨客關注組梁金成（中）中午時分抵達北區運動場。 （黃偉民攝） 遊行於下午3時半開始，今早北區運動場及新功街一帶均未見警員巡邏，至中午約2時，北區運動場約有逾200名軍裝及便衣警員駐守，暫未見有防暴裝備，氣氛大致平靜，約60名由北區水貨客關注組成員組成的糾察，包括梁金成等人陸續到達北區運動場球場，他們表示將協助遊行時維持秩序，若遇上有人爭執時，會協助通知警方，又指如果參與人數眾多，會提早出發。被問及過往亦曾舉辦「光復上水」行動，惟成效不佳，關注組表示，以往參與該區遊行的人數僅約數百人，「不算什麼」，相信這次的遊行人數會大幅增加。現時有人在集合點準備「光復上水」的標語，並在遊行路線經過的花槽上張貼。 下午3時半，遊行準時起步，惟遊行隊伍最終未有按警方發出的不反對通知書原定路線而行，有警員兩度以大聲公向隊頭警告，要求遊行人士盡快返回原定路線，但遊行人士未有理會，不斷大叫﹕「開路！」最終警員亦讓路，未有作出下一步行動。後來，遊行隊伍走至上水廣場時，再有警員第三度以大聲公要求遊行人士往新運路方向前進，但未獲理會。

上水行人天橋爆發衝突，有警員出動胡椒噴霧。(郭倩雯攝)

示威者與水貨客爭執 警民爆衝突

下午近5時，大會宣佈遊行結束後，遊行人士即與警方爆發衝突。現場消息指，有一名水貨客早前在屈臣氏對開與示威者發生口角，該水貨客被警方保護下登上行人天橋。大批示威者尾隨至上水新發街行人天橋的樓梯，數名軍裝警員隨即築成人牆阻隔。示威者要求要長傘，遊行隊尾立即將長傘傳至警民對峙位置。本網記者本來在隊尾位置，被遊行人士阻隔，未能前往現場，遊行人士開路「分紅海」，並不斷高叫「記者」及拍掌。

現場所見，示威者已築成傘陣，與警員對峙。警員拒絕讓後來的傳媒到較高的位置拍攝，引起示威者不滿，大叫「開路！」「記者嚟架！」又讀出警員的編號。最終交涉後，警員後退，讓記者向上行至行人天橋位置，有示威者尾隨。

行人天橋警噴椒 示威者中椒

同一時間，近上水廣場、通往彩圃苑的行人天橋亦發生警民衝突，有警員施放胡椒噴霧及取出警棍揮舞，亦有「旗手」警員出現。數十名軍裝警員在天橋上築成人牆。示威者派發口罩及眼罩，有示威者中椒及受傷，被兩人扶走。警方的防線不斷後退，示威者步步進逼及大叫﹕「黑警！」立法會議員林卓廷到達現場，與警方進行交涉。

馬路上警民對峙再噴椒

新運路、龍琛路一帶有大批示威者佔路，並嘗試走上天橋支援。十多名警員立即築人牆阻止，有示威者在警方防線前打開雨傘及揮動旗幟，有警員取出警棍警示對方。其後，有示威者衝破防線至行人天橋出入口，警員立即施放胡椒噴霧及出警棍，有示威者投擲水樽，混亂情況下有老人家疑跌倒。

下午5時25分，數十名警員向港鐵巴士總站方向走去，有數百名遊行人士尾隨而行。大批警員退至北區大會堂位置及拉起鐵閘，有示威者向內投擲雨傘，並大叫「放人！」

另一方面，上水港鐵站外一段馬路仍有警民對峙情況，警方出動長盾築起防線，示威者則推水馬及搬鐵欄在馬路築成障礙物，並不斷推進警方防線。

下午5時49分，新運路交界發生爆突，大批示威者包圍數名便衣警員，示威者不斷向警員投擲雨傘及雜物，更有人疑擊中沒有戴頭盔的警員後腦，該名警員立即戴上頭盔及向示威者揮警棍。數名警員被示威者四方八面包圍，示威者不斷大叫「委任證」，亦有示威者要求其他人不要投擲物件，以免擊中在場記者。其後，再有警員出動胡椒噴霧，示威者立即以雨傘還擊，警員亦以警棍擊向示威者