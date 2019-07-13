【光復上水】示威青年險跌落橋　警察拉人後高呼：我哋救咗佢嘅

「光復上水」遊行結束後，爆發警民衝突，警方施放多次胡椒噴霧驅散示威者，至晚上8時，警方開始清場，大批警員到上水廣場天橋驅散人群，一名示威者疑因被一名身穿白衫的督察追趕，擔心被捕，情急之下跨出天橋欄杆，幾乎從三層樓高的天橋墮下，被在場人士將他拉回上來，該名示威者其後被警方帶走。

現場一名城大編委會的學生攝影師表示，目擊一名身穿白衫督察手持警棍，從地鐵站方向追趕該名示威者，示威者被追趕進入上水廣場，督察一直緊跟其後，之後示威者跑到珠寶店門外時，該名督察將示威者按在地上，示威者其後掙扎離開，跑到事發天橋位置，懷疑該名示威者看到有其他警員從前方而來過於驚恐，情急之下翻過天橋欄杆，準備一躍而下，隨後有數名警員趕上，及時將示威者拉回天橋。目擊者形容，人生從未看過一個人，因被手持警棍的警員追趕而想跳橋。

一名示威者疑因擔心被捕，情急之下跨出欄杆，幾乎從三層樓高的天橋墮下。（梁鵬威攝）

你講句良心說話，你頭先自己跳落去定乜？ 警員

我救你㗎，口是心非？你條命無咗喇 警員

事發後大量記者不斷追訪，詢問對方是否自行跨過欄杆，或被人推下去，該名示威者未發一言，反而押解示威者身旁的警員回應記者稱「我哋頭先救咗佢嘅」。

警員再向示威者稱「你講句良心說話，你頭先自己跳落去定乜？」在場記者不斷追問事發情況，一名警員質問示威者「我救你㗎，口是心非？你條命無咗喇」、「我夾硬拉番你上黎，唔係你跌咗落去喇」。

另一名警員又指「有無良心㗎你？我哋頭先救咗你，你本末倒置？」數名警員不斷強調「我哋拉住你㗎」、「唔救你你跌死咗喇」示威者期間不發一言。問及示威者因何事被捕，警員未有回應。該名示威者被帶上警車接受調查。

有無良心㗎你？我哋頭先救咗你，你本末倒置？ 警員