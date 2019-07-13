【光復上水】馬路彈匣誰屬？01片段揭無戴證便衣警佩槍失彈匣

光復上水遊行結束後，便演變為警民衝突，新運路一段戰火連連，其間香港01記者在新運路及智昌路交界路面發現一個彈匣，相信有警員遺下。香港01記者其後翻查片段，發現彈匣是屬於一名沒有配戴委任證的便衣警員所有，下午5時49分，他與三名便衣警因沒有出示委任證被示威者包圍，示威者向其後方投擲鐵欄，他衝前向示威者揮警棍，混亂間跌了彈匣。01片段可見其佩槍由有彈匣變成空空如也，而馬路上亦有疑似黑色長條型物件。

未配戴證件 群眾憤怒

今日下午5時49分，新運路及智昌路交界警民衝突中，有示威者發現有穿警察背心的便衣警員沒有佩戴委任證，被眾多示威者包圍及要求出示委任證，雙方爆發衝突。其後，再有增援的便衣警察被發現沒有委任證。四名增援、未配戴證件和編號的便衣警員持棍向人群揮舞，引發群眾更為憤怒。該四名便衣警員被數百示威者包圍。

便衣警失佩槍逐格睇﹕

+ 8 + 7 + 6

衝突後 佩槍彈匣位置空了

根據香港01的片段，該名灰衣警員當時被示威者從後擲鐵欄，他轉身衝前並向示威人群揮舞警棍，示威者隨即以雨傘反擊，其同袍立即衝前支援。混亂期間，一個疑似彈匣的黑色長條型物體墮至馬路上，示威者及警員分別退開。而01片段可見，這場衝突前後，該名便衣警員背後槍袋有佩槍，而佩槍原本有彈匣，衝突過後，佩槍彈匣位置空無一物。

警員：執返個彈匣

至下午5時55分，有示威者向本網記者指，在新運路及智昌路交界的馬路上，發現一個彈匣，內有子彈，懷疑是警員遺下。示威者以雨傘圍起彈匣，並大叫﹕「唔好掂！」傍晚近6時，警方重新推進，據悉有警員發現路面的彈匣，並大叫﹕「執返個彈匣」，身旁一名警員嚇一跳，立即撿起彈匣，但不清楚是否由灰衣便衣警自行拾回。