【沙田遊行】前海關疑因光復被炒 四年後成AbouThai老闆再上街

反修例遊行遍地開花，今日（14日）下午將舉行沙田遊行。泰國用品店阿布泰國生活百貨的創辦人林景楠凌晨在facebook撰文，透露自己四年前任職海關關員時，因網上言論而被解僱。林景楠呼籲港人，為香港、為了下一代，今日參與沙田遊行。

記得上一次沙田的示威活動是15年2月15號，那個時候，女兒還未出世，我還在政府工作， 各位爸媽記得當時連奶粉都買唔到的情境（景）嗎？無忘當時的初衷，要求政府立即取消一簽多行， 為的就是令香港市民有一個安居的環境。時間轉眼過去，女兒都快4歲了，香港人要面對的，已經不是反水貨這些問題，而是挑戰我們核心價值的反送中惡法。 泰國用品店阿布泰國生活百貨創辦人林景楠

泰國用品店阿布泰國生活百貨創辦人林景楠呼籲港人今日參與沙田遊行。（陳蕾蕾攝）

4年前，2015年2月15日，沙田亦有示威活動，林景楠當時任職海關關員。當日他途經沙田，並在「光復沙田」現場接受電視台訪問，隨即被起底，揭露其見習海關關員身份，親建制網民更發起集體投訴。翻查資料，林景楠2012年入職海關，實習期為3年。



事後，林景楠被調離客運檢查崗位。至2015年10月，林景楠更被指言論不當，被勒令停職，其後更接獲終止聘用通知信。他於2016年入稟高院申請司法覆核，稱在遭解僱一事上未能受到公平審訊、違反人權法，要求法庭推翻海關解僱他的決定。

林景楠於fb撰文，呼籲港人今日參與沙田遊行。（fb截圖）

曾接受紀律調查 海關fb截圖逐字盤問

林景楠曾透露，當時已接受紀律調查。海關更將其過去一年的fb截圖逐字盤問，包括2014年佔領運動期間，他在個人fb發表與佔領運動相關的言論，慨嘆港人對社會上的不公義視而不見，又寫道「我相信我做的一切，和走到街上抗命的市民所做的一切都是對的」。至2015年3月，林景楠又在fb呼籲朋友參與「光復元朗」行動，同月亦有在facebook談及海關處理長者等人士的工作情況。

林景楠fb憶述，2015年2月15日，他於沙田新城市廣場被多名警員包圍。（林景楠 fb圖片）

「一日生意無咗可以做得返 香港無咗就再救唔返」



林景楠離任海關後，創辦AbouThai阿布泰國生活百貨，更擁有13間分店，早於6.12，他已於fb發帖表示響應罷工，全線休業一天，更寫道「一日生意無咗，可以做得返。但我哋原來嘅香港無咗，就再救唔返。AbouThai 決定（6月12日）星期三，全線13 間分店休業一天，一齊救香港。」

於沙田區土生土長 有責任喚醒更多人

林景楠憶述，4年前，其女兒即將出世，惟他仍選擇發聲，希望更多市民及媒體關注，取消「一簽多行 。從媒體拍攝相片可見，林景楠當日，於沙田新城市廣場，一度被多名警員包圍。「嗰幅相正正表示，我舉高雙手呢個動作，係代表啲咩。我以一個非常和平姿態企出嚟去發聲，但到而家，大眾嘅聲音，政府仲會唔會去聆聽？要留返畀大眾考量 」。

事隔4年，林景楠再參與沙田遊行。「沙田區，係情意結，係土生土長嘅地方，我有責任再去喚醒 仲未關注成件事嘅沙田區居民，同其他區嘅香港人……等佢哋知道，香港人嘅核心價值，不斷被剝削，我哋要企出嚟，行出嚟，用我哋嘅聲音，話畀極權知道」。

籲示威者注意人生安全 「be water」



離開政府崗位，身份轉為商人，林景楠坦言，近月再次於媒體曝光，因身份角色轉變，有不同責任。他直言，現時相對束縛較少，保障同事生計之餘，亦希望為信念發聲。「希望所有人香港人勿忘初衷，知道自己今日為咩企出嚟，我哋嘅自由同公義不斷被打壓，要用我哋最大嘅機會，向政權發聲。be water，香港人！」



林景楠盼望，今日有更多人參與沙田大遊行，「越多人企出嚟，會得到大眾甚至國際關注」。他又呼籲，示威者注意人生安全，「因為呢場抗爭，係一場好漫長嘅路」。