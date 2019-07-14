【沙田遊行】新城市空中花園停開　70名防暴警偉華中心一帶戒備

反對修訂《逃犯條例》示威遊行散落社區，社區組織今日（14日）發起沙田大遊行，警方嚴陣以待，穿戴防暴裝備的警員在偉華中心及希爾頓中心一帶戒備。遊行提早開始，大批遊行人士由大圍站出發，人龍逼出車公廟路。

防暴警察在偉華中心一帶戒備。（蔡正邦攝）

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遊行隊伍將由車公廟起步，途經沙田正街一帶，並以沙田站旁的巴士總站為終點。在沙田正街一帶商場，包括希爾頓中心、偉華中心及新城市廣場，警方及商場均嚴陣以待。警方機動部隊人員全面戴上防暴裝備，包括普通警員都有佩槍，正街至新城市廣場巴士總站約有70名警察戒備。源禾路體育館、沙田文化博物館等一帶道路現已封閉。此外，大批遊行人士由大圍站出發，人龍逼出車公廟路。

新城市空中花園暫停開放。（李智智攝） 新城市廣場空中花園貼出告示，指因天氣關係暫停開放，但保安相信關閉是考慮到遊行。 藥房考慮拉閘 沙田廣場一帶藥房平日為水貨客集中地。龍豐集團集團旗下的沙田廣場仁豐藥房黃先生指，生意暫未受影響，但指鑑於昨日上水反水貨客遊行經驗，管理處指當遊行人士途經時將考慮拉閘。

好運中心輝達管理處回應查詢時，指正部署遊行人士經過時拉閘。(李智智攝)

早前傳出沙田中心出入口已圍封，但該管理公司利家指該處正進行維修，而非圍封。而好運中心橫博街出入口已拉閘，但向街市方向出入口仍開放予市民出入，好運中心輝達管理處回應查詢時，指正部署遊行人士經過時拉閘。好運中心達誠藥房負責人梁先生指，人流較平日少，但相信市民會理性遊行，若有突發事情，將會考慮拉閘做少半日生意。

Homesquare家居節如常舉行

新城市中央廣場Homesquare人流較平日少，但家居節今早如常舉行，基於安全考慮拆凳。商場廣播表示，停車場的車輛未能駛離停車場，要耐心等候。家居展如常派700多個籌，已獲籌人士仍可行商場。

新城市中央廣場Homesquare人流較平日少，但家居節今早如常舉行，基附近大型公眾活動安全考慮拆凳。（李智智攝）

大批遊行人士由大圍站出發，人龍逼出車公廟路。（陳蕾蕾攝）